Νέος σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Τουρκία

Νέος ισχυρότατος σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν τις 13.00 (ώρα Ελλάδος) στην Τουρκία. Το επίκεντρο της νέας δόνησης είναι το ίδιο με αυτό του πρώτου καταστροφικού σεισμού, στη Γκαζιαντέπ, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Οσoν αφορά το μέγεθός της, το CNN Turk κάνει λόγο για 7,8 Ρίχτερ και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο για 7,7 Ρίχτερ.

Oι εικόνες που μεταδίδονται από τα τουρκικά δίκτυα και λογαριασμούς στο Τwitter στην περιοχή είναι και πάλι συγκλονιστικές:

#BREAKING #TURKIYE #TURQUIA #TURQUIE #TURKEY

🔴TURKIYE :#VIDEO JUST NOW! DURING LIVE BROADCAST A POWERFUL AFTERSHOCK OCCURED, MALATYA CITY! 💔

Powerful Earthquake Magnitude 7.4 hit 10 cities in Southeastern region of Turkiye#BreakingNews #UltimaHora #Earthquake #Sismo #Deprem pic.twitter.com/hfGwpuDAHY

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) February 6, 2023