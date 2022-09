Νέα ανάφλεξη στα σύνορα Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν, «θρύψαλα» η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Εχθροπραξίες και πάλι στα σύνορα Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν, μετά την κατάρρευση ακόμη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για πλήγματα και βομβαρδισμούς μεγάλης κλίμακας.

Το υπουργείο Αμυνας της Αρμενίας ανακοίνωσε ότι «στις 00:05 της 13ης Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις με πυροβολικό και όπλα μεγάλου διαμετρήματος κατά θέσεων του αρμενικού στρατού κοντά στις περιοχές Γκορίς, Σοτκ και Τζερμούκ».

Ministry of Defense of #Armenia:

“On September 13, at 00:05, units of the #Azerbaijani #ArmedForces began intensive shelling of Armenian positions from artillery and large-caliber guns in the direction of #Goris, #Sotk and #Jermuk. The enemy is also using #UAVs.” pic.twitter.com/psiE2MSVzY

