Μητσοτάκης στον Φαρίντ Ζακάρια του CNN: Εχουμε σχέδιο για τον τουρισμό, έλα στη Σαντορίνη

Στο CNN και στον Φαρίντ Ζακάρια μίλησε από τη Σαντορίνη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος είχε την ευκαιρία να περιγράψει σε ένα τεράστιο διεθνές ακροατήριο τόσο τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης που συγκράτησαν τη διασπορά του κορονοϊού σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όσο και την προετοιμασία που έχει κάνει η χώρα ώστε να ανοίξει τις πύλες της σε επισκέπτες, δίχως εκπτώσεις στην υγειονομική προστασία.

Ανοίγοντας την εκπομπή «GPS», την οποία παρακολουθούν εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο, o αναλυτής του CNN επεσήμανε ότι «η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που κατάφεραν να έχουν τόσο χαμηλή συχνότητα κρουσμάτων».

Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης, λίγες ώρες πριν από το άνοιγμα της Ελλάδας στην τουριστική αγορά, σημείωσε πως η χώρα μας μελέτησε προσεκτικά χιλιάδες αφίξεις από το εξωτερικό, ώστε να αποτιμήσει αντικειμενικά κάθε ενδεχόμενο: «Τον τελευταίο μήνα, κάθε άτομο που έχει φτάσει αεροπορικώς στην Ελλάδα έχει υποβληθεί σε τεστ».

«Δημιουργήσαμε μία αρκετά καλή βάση δεδομένων με στοιχεία για τους ανθρώπους που ήρθαν στην Ελλάδα και ήταν θετικοί στον ιό. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι τις τελευταίες τέσσερις ημέρες υποβάλαμε σε τεστ περίπου 4.000 άτομα που έφτασαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας και είχαμε μόνο δύο θετικά κρούσματα, τα οποία μάλιστα αφορούσαν σε ανθρώπους που ήταν ασυμπτωματικοί. Eτσι, αν αυτό το ποσοστό διατηρηθεί, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε σταδιακά να ανοίγουμε τη χώρα για τους ξένους επισκέπτες», πρόσθεσε.

We have invested in our regional healthcare system, we have testing capacity on most islands and the basic social distancing rules continue to apply. We want our visitors to feel safe and enjoy their experience of the Greek summer. Interview with @FareedZakaria on CNN. pic.twitter.com/hd4n0CZMTr

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 14, 2020