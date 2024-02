Με μεταλλαγμένη ντομάτα «απαντά» η ΕΕ στους αγρότες

Υπάρχει περίπτωση να φτάσει σύντομα στο πιάτο μας η γονιδιακά τροποποιημένη ντομάτα; Σύμφωνα με τους Financial Times και το γραφείο τους στις Βρυξέλλες, «με τους αγρότες να διαδηλώνουν σε όλη την Ευρώπη για το κόστος της πράσινης πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει ένα νέο όπλο για να τους μεταπείσει: μια γενετικά τροποποιημένη ντομάτα».

Το σκεπτικό των παραγόντων της ΕΕ που επεξεργάζονται το ζήτημα εκκινεί από τη διαπίστωση πως η γεωργική βιομηχανία έχει πληγεί από την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παράλληλα, οι αγρότες έχουν χτυπηθεί οικονομικά από τη μείωση των συγκομιδών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τους νέους «πράσινους» κανονισμούς της ΕΕ για μείωση των εκπομπών άνθρακα. Τα τρακτέρ βγήκαν στους δρόμους στη Γαλλία και στη Γερμανία και οι αγρότες απαιτούν παρεμβάσεις.

Οι Βρυξέλλες, γράφει ο Χένρι Φόι στους Financial Times, θέλουν να τους δώσουν πρόσβαση σε νέες καλλιέργειες, που θα μπορούσαν να αντέξουν σε περιόδους ξηρασίας και να επιβιώσουν σε ισχυρούς ανέμους – φαινόμενα που πληθαίνουν και στη Γηραιά Ηπειρο λόγω της κλιματικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ επεξεργάζεται μια νέα νομοθεσία που θα χαλαρώσει τους κανονισμούς για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και θα ανοίξει την πόρτα στα μεταλλαγμένα.

Οπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εν λόγω πρωτοβουλία, «οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές (ΝΓΤ) είναι καινοτόμα εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος τροφίμων μας και να στηρίξουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής “Από το αγρόκτημα στο πιάτο”. Επιτρέπουν την ακριβή και αποδοτική ανάπτυξη βελτιωμένων φυτικών ποικιλιών που μπορούν να είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή αλλά και στους επιβλαβείς οργανισμούς, απαιτούν λιγότερα λιπάσματα και φυτοφάρμακα ή διασφαλίζουν υψηλότερες αποδόσεις».

Οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι αυτή η αλλαγή θα βοηθήσει και τους καταναλωτές, δηλαδή όλους εμάς που θα βάζουμε στο πιάτο μας αυτά που παλαιότερα αποκαλούσαμε (σχεδόν με τρόμο) «μεταλλαγμένα τρόφιμα». Σημειώνει, λοιπόν, η Κομισιόν στο πλαίσιο της νομοθετικής πρότασης που ετοιμάζει: «Οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να επιλέγουν ανάμεσα σε περισσότερα τρόφιμα με βελτιωμένη γεύση, καλύτερες διατροφικές ιδιότητες ή μειωμένα επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών, ενώ παράλληλα θα αγοράζουν προϊόντα που έχουν συμβάλει στη βιωσιμότητα».

Σύμφωνα με τους FT, ο ιάπωνας καθηγητής Χιρόσι Εζούρα δημιούργησε το πρώτο γονιδιακά επεξεργασμένο φρούτο στον κόσμο (οι επιστήμονες εξακολουθούν να θεωρούν την ντομάτα φρούτο), το οποίο πωλείται ήδη στο ιαπωνικό εμπόριο: «Μια ντομάτα που μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση». Ο Εζούρα επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα για να πείσει τους νομοθέτες να προχωρήσουν.

Η ομάδα του καθηγητή Εζούρα εισήγαγε μια γενετική αλλαγή ώστε να σταματήσει τη διάβρωση ενός φυσικού ενζύμου που ονομάζεται γ-αμινοβουτυρικό οξύ ή GABA, καθώς η ντομάτα ωριμάζει. Το GABA πωλείται ήδη ως συμπλήρωμα διατροφής στην Ιαπωνία, όπου σχεδόν ο μισός πληθυσμός παρουσιάζει υψηλή αρτηριακή πίεση, και μια ντομάτα την ημέρα μπορεί πλέον να κρατήσει τον γιατρό μακριά, συνεχίζουν οι FT. Με άλλα λόγια, η νέα ντομάτα του Εζούρα κοντράρει το σκόρδο για την καταπολέμηση της υπέρτασης.

Advance Access🚅: Letter to the Editor

The World’s First CRISPR Tomato Launched to a Japanese Market: The Social-Economic Impact of its Implementation on Crop Genome Editinghttps://t.co/hPPBQ1hqF4

Hiroshi Ezura🎉 pic.twitter.com/0cX7AiQCko

— Plant Cell Physiology (@PCP_EIC) April 16, 2022