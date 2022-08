Κροατία: Βούλιαξε φουσκωτό που μετέφερε τον Ορμπαν – τον έσωσε δημοσιογράφος

Ενας δημοσιογράφος έσωσε τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν όταν η φουσκωτή λέμβος στην οποία επέβαινε, ανοικτά των Δαλματικών ακτών, άρχισε να χάνει αέρα και κινδύνευε να βουλιάξει, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), που επικαλείται δημοσίευμα κροατικής εφημερίδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο σε έναν κόλπο της νήσου Βις στην Αδριατική.

«Η φουσκωτή λέμβος έσκασε και τράβηξα τον ίδιο, τη σύζυγό του και τον σωματοφύλακά τους στην ακτή», δήλωσε ο δημοσιογράφος Μπόρις Βρκιτς στην κροατική εφημερίδα Slobodna Dalmacija.

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος συνεργαζόταν στο παρελθόν με τη συγκεκριμένη εφημερίδα, φωτογραφήθηκε στη βάρκα του έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας.

Ο Βίκτορ Ορμπαν παρέμεινε ευδιάθετος μετά το περιστατικό και απόλαυσε το γεύμα του σε παραλιακό εστιατόριο, είπε ο Βρκιτς.

Ο 59χρονος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο οποίος εμφανίστηκε προ ημερών σε συγκέντρωση υποστηρικτών του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Τέξας, επιλέγει συχνά την Κροατία για τις καλοκαιρινές διακοπές του.

Viktor Orbán stuck at see. According to Slobona Dalmacija, Hun PMs boat stopped working on the Adriatic, one of the papers former journalists helped Orbán, his wife and bodyguard get to shore. https://t.co/1hWwFOndhY pic.twitter.com/DorSK0P4nG

— Zsolt Kerner (@kernerzsolt) August 8, 2022