Κένυα: Η Μελάνια Τραμπ τάισε ελεφαντάκια και έκανε σαφάρι στο Ναϊρόμπι

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ διάβασε σε μικρά παιδιά σε ένα ορφανοτροφείο, τάισε ένα ελεφαντάκι και έκανε ένα σύντομο σαφάρι στην Κένυα.

Ολα αυτά στην τρίτη χώρα που επισκέπτεται, στο πλαίσιο της περιοδείας της στην Αφρική.

WATCH: First lady Melania Trump meets adorable orphaned baby elephants in Nairobi, Kenya on Friday. She is currently on a five-day goodwill visit to Africa. https://t.co/8sGWdh2dOU pic.twitter.com/PsLw6SEGn5 — CBS News (@CBSNews) October 5, 2018

Η Μελάνια Τραμπ, η οποία τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκε την Γκάνα και το Μαλάουι, την Παρασκευή έκανε μια στάση σε ένα πάρκο εκτροφής μικρών ελεφάντων που έχουν χάσει τη μητέρα τους.

Μολονότι την αιφνιδίασε ένα από τα μικρά, τρέχοντας κατά πάνω της, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της όταν της ζητήθηκε να ταΐσει με το μπιμπερό ένα από τα ορφανά, ενώ χάιδεψε ένα άλλο.

First lady Melania Trump helps feed elephants as she visits a national park in Kenya to highlight animal conservation efforts. https://t.co/bCrRmhdG5B pic.twitter.com/G3XsCyssEm — ABC News (@ABC) October 5, 2018

Στη συνέχεια, φορώντας ένα λευκό καπέλο, συμμετείχε σε ένα σύντομο σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι, όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά ζέβρες, καμηλοπαρδάλεις και άλλα ζώα.

Η Πρώτη Κυρία επισκέφθηκε ένα τοπικό ορφανοτροφείο, κράτησε στην αγκαλιά της τα μωρά ενώ διάβασε ένα βιβλίο στα μεγαλύτερα παιδιά που τραγούδησαν και χόρεψαν προς τιμή της.

Melania Trump lights up when she is with children 💖 pic.twitter.com/MeIv7KQDdY — FLOTUS Style & News (@MELANIAJTRUMP) October 5, 2018

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, που θα αναχωρούσε το Σάββατο για την Αίγυπτο, τον τελευταίο σταθμό της στην Αφρική, παρακολούθησε επίσης μια θεατρική παράσταση, συνοδευόμενη από τη σύζυγο του προέδρου της Κένυας, Μάργκαρετ Κενιάτα.