Γάζα: Στόχος ισραηλινού πλήγματος το σπίτι ηγέτη της Χαμάς

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εξαπέλυσε πλήγμα εναντίον της οικίας του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σίνουαρ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν αυτός βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

Ο στρατός «επιτέθηκε στην οικία του Γιαχία Σίνουαρ και του αδελφού του, ενός τρομοκράτη» ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

