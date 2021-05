Ινδία: Ο Γάγγης ξεβράζει πτώματα – Ξεπέρασαν τους 270.000 οι θάνατοι από Covid-19

Η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να πλήττει με σφοδρότητα την Ινδία. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν την Κυριακή στην χώρα μειώθηκε, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, παρέμεινε ωστόσο πάνω από το επίπεδο των 310.000. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των θανάτων ασθενών με Covid-19 υπερέβη και πάλι το επίπεδο των 4.000, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας να ξεπερνά πια το όριο των 270.000 νεκρών.

Τις προηγούμενες 24 ώρες οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 4.077 και οι μολύνσεις κατά 311.170. Την τρέχουσα εβδομάδα, οι θάνατοι πλησίασαν τους 28.000 αθροιστικά, ενώ τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια και πλέον.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των επιλεγόμενων ενεργών κρουσμάτων έχει φθάσει τα 3,6 εκατομμύρια.

Πολλοί ειδικοί όμως τονίζουν ότι οι αριθμοί που δίνει στη δημοσιότητα η κυβέρνηση είναι πολύ υποτιμημένοι σε σχέση με την πραγματικότητα.

Το φοβερό δεύτερο κύμα της πανδημίας άρχισε να πλήττει την Ινδία τον Φεβρουάριο, θέτοντας υπό τεράστια πίεση τα νοσοκομεία και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στην χώρα αποτελεί πρόσφατη κυβερνητική ανακοίνωση ότι πτώματα ασθενών που υπέκυψαν στον κορονοϊό έχουν εντοπιστεί σε ποτάμια της Ινδίας. Σύμφωνα με το Reuters πρόκειται για την πρώτη επίσημη παραδοχή ότι εφαρμόζεται αυτή η ιδιαίτερα επικίνδυνη πρακτική, η οποία ενδέχεται να οφείλεται στη φτώχεια και το φόβο για την ασθένεια που υπάρχει στα χωριά.

Οι εικόνες πτωμάτων να παρασέρνονται από το ρεύμα στον ποταμό Γάγγη, τον οποίο οι ινδουιστές θεωρούν ιερό, έχουν προκαλέσει σοκ στην Ινδία.

«Η κυβέρνηση διαθέτει πληροφορίες ότι τα πτώματα όσων υποκύπτουν στην Covid-19 ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια ρίχνονται σε ποταμούς, αντί να ταφούν με τον σωστό τρόπο» ανέφερε ο ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος Μανόζ Κούμαρ Σινγκ σε επιστολή του με ημερομηνία 14 Μαΐου προς τους επικεφαλής των περιφερειών της Ουτάρ Πραντές.

