Ισραήλ: Δημοσιογράφος του Al Jazeera έπεσε νεκρή από πυρά στη Δυτική Οχθη

Η Σιρίν Αμπού Άκλεχ, μία από τις πιο γνωστές δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, σκοτώθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Αυτόπτες μάρτυρες και παλαιστίνιοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η δημοσιογράφος έπεσε νεκρή από τα πυρά του ισραηλινού στρατού την ώρα που κάλυπτε τις συγκρούσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ εκτίμησε ότι η δημοσιογράφος «πιθανόν» σκοτώθηκε από τα πυρά Παλαιστινίων.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας και το Αl Jazeera ανακοίνωσαν τον θάνατο της δημοσιογράφου από τα πυρά του ισραηλινού στρατού στη διάρκεια συγκρούσεων στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζενίν, προπύργιο ένοπλων παλαιστινιακών ομάδων στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

LIVE: Israeli forces have shot and killed veteran Al Jazeera reporter Shireen Abu Akleh in the occupied West Bank.

Παλαιστίνια, χριστιανή και ηλικίας περίπου 50 ετών η Σιρίν Αμπού Άκλεχ εργαζόταν για τη «Φωνή της Παλαιστίνης» και το Radio Monte-Carlo προτού πάει στο Al Jazeera, όπου έγινε γνωστή σε όλη τη Μέση Ανατολή για τα ρεπορτάζ της για την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Στη διάρκεια των συγκρούσεων τραυματίστηκε ένας ακόμη δημοσιογράφος, ο Άλι αλ Σαμούντι, ο οποίος κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι άνοιξε πυρ εναντίον των δημοσιογράφων.

«Βρισκόμασταν στον δρόμο για να καλύψουμε την επιχείρηση του στρατού όταν άνοιξαν πυρ εναντίον μας (…) Με χτύπησε μια σφαίρα. Η δεύτερη σφαίρα χτύπησε τη Σιρίν», διηγήθηκε αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

«Ειδεχθές έγκλημα»

Σε ανακοίνωσή του το Al Jazeera ανέφερε ότι η Σιρίν Αμπού Άκλεχ δολοφονήθηκε «εν ψυχρώ» από τις ισραηλινές δυνάμεις, διευκρινίζοντας ότι η δημοσιογράφος φορούσε γιλέκο με τη λέξη «Press».

