ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανικά βέλη κατά Τραμπ για συνάντηση με Κάνιε Γουέστ και ακροδεξιό ρατσιστή

Στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου αλλά και Ρεπουμπλικανών, βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για ένα δείπνο που είχε την περασμένη βδομάδα με τον ράπερ Κάνιε Γουέστ και έναν ρατσιστή υπέρμαχο «της υπεροχής της λευκής φυλής».

Ο Κάνιε Γουεστ που έχει επιλέξει να τον αποκαλούν «Ye», έχει επικριθεί δριμύτατα τις τελευταίες εβδομάδες, εκτός άλλων για αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δηλώσεις που καταγγέλθηκαν ως αντισημιτικές.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι δείπνησε με τον μουσικό και σχεδιαστή μόδας στο Μαρ-α-Λάγκο, την κατοικία του στη Φλόριντα, δεχόμενος έντονη κριτική από την αμερικανική πολιτική τάξη.

«Η μισαλλοδοξία, το μίσος και ο αντισημιτισμός δεν έχουν καμία θέση στην Αμερική – συμπεριλαμβανομένου του Μαρ-α-Λάγκο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Αντριου Μπέιτς.

Ο δισεκατομμυριούχος επικρίθηκε επίσης έντονα για τη συμμετοχή σε αυτό το δείπνο του 24χρονου Νικ Φουέντες, γνωστού για τη διάδοση της θεωρίας της υπεροχής των λευκών. Σύμφωνα με την αμερικανική αντισημιτιστική οργάνωση Anti Defamation League (ADL), ο νεαρός έχει αμφισβητήσει ακόμη και την ύπαρξη του Ολοκαυτώματος.

Οταν ρωτήθηκε σχετικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απέφυγε να απαντήσει: «Δεν θέλετε καν να μάθετε τι πιστεύω γι’ αυτό», είπε λακωνικά.

Πυρά ήρθαν και από το στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ακόμα και μια κοινωνική επίσκεψη από έναν αντισημίτη όπως ο Κάνιε Γουέστ και ένα απόβρασμα όπως ο Νικ Φουέντες είναι απαράδεκτη», είπε ο Ντέιβιντ Φρίντμαν, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ. «Θέλω να πω στον φίλο μου Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι καλύτερος από αυτό. Σε προτρέπω να διώξεις αυτούς τους αλήτες, να τους αποκηρύξεις και να τους ρίξεις στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας, όπου ανήκουν», έγραψε στο Twitter.

To my friend Donald Trump, you are better than this. Even a social visit from an antisemite like Kanye West and human scum like Nick Fuentes is unacceptable. I urge you to throw those bums out, disavow them and relegate them to the dustbin of history where they belong. 1/

— David M Friedman (@DavidM_Friedman) November 25, 2022