ΗΠΑ: Ενοπλος «ήρωας» σκότωσε τον δράστη ενός μακελειού σε εμπορικό κέντρο

Ενας βαριά οπλισμένος άνδρας σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο στο εμπορικό κέντρο Γκρίνγουντ Παρκ στην Ιντιάνα των ΗΠΑ. Ο δράστης που είχε στην κατοχή του δύο τουφέκια, ένα πιστόλι και περισσότερες από 100 σφαίρες, όπως είπε η Αστυνομία αργότερα, άνοιξε πυρ 24 φορές πριν σκοτωθεί από το όπλο ενός περαστικού.

«Πολλοί περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαζικών πυροβολισμών αν ένας νεαρός άνδρας δεν είχε φερθεί σαν ήρωας», ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Ο 22χρονος Ελι Ντίκεν που βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο με την κοπέλα του, όταν είδε να πέφτουν νεκροί τρεις άνθρωποι από το όπλο του δράστη τράβηξε το πιστόλι του και τον πυροβόλησε θανάσιμα, γράφει δημοσίευμα του BBC.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Γκρίνγουντ, Τζιμ Αϊσον δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Ντίκεν απασχόλησε τον ένοπλο σχεδόν από την αρχή της επίθεσης. «Επέδειξε, μάλιστα, σωστή τακτική πυροβολώντας τον με ένα πιστόλι από μεγάλη απόσταση, παρόλο που δεν είχε καμία εκπαίδευση», είπε.

Ο Ντίκεν παρότρυνε επίσης τους πολίτες που ήταν εκείνη τη στιγμή στο εμπορικό κέντρο να καλυφθούν πίσω του, δίνοντάς τους οδηγίες, ενώ αντήλασσε πυροβολισμούς με τον δράστη και τον πλησίαζε.

Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος είχε στην κατοχή του νόμιμα το όπλο που χρησιμοποίησε, αρχικά συνελήφθη και ανακρίθηκε από τις Αρχές, πριν επιβεβαιωθεί η εκδοχή του για τα γεγονότα, από τα πλάνα της κάμερας κλειστού κυκλώματος του κέντρου.

«Θα είχαμε πολύ περισσότερα θύματα αν δεν υπήρχε ένας υπεύθυνος ένοπλος πολίτης που ανέλαβε δράση πολύ γρήγορα», είπε ο Αϊσον, προσθέτοντας ότι «οι ενέργειές του ήταν ηρωικές».

POLICE CHIEF ON GREENWOOD PARK MALL ARMED CITIZEN

“He was carrying legally under Constitutional Carry law. His actions were nothing short of heroic. He engaged the gunman from quite a distance. Was very proficient in that… He has no police training and no military background.” pic.twitter.com/RsJ0VLYieR

— NRA (@NRA) July 18, 2022