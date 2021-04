Ινδιανάπολη: Οκτώ νεκροί από επίθεση ενόπλου σε γραφεία της FedEx

Τελειωμό δεν έχουν οι επιθέσεις και οι μαζικοί πυροβολισμοί στις ΗΠΑ. Το βράδυ της Πέμπτης, ένοπλος μπήκε στα γραφεία της εταιρείας FedEx στην Ινδιανάπολη, σκότωσε οκτώ ανθρώπους, τραυμάτισε αρκετούς άλλους και μετά αυτοκτόνησε.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη.

Μάρτυρας που εργάζεται στις εγκαταστάσεις, δήλωσε στο WISH-TV νωρίτερα ότι είδε έναν άνδρα με όπλο, αφού άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς.

Η αποθήκη της FedEx, όπου σημειώθηκε το επεισόδιο, βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Ινδιανάπολης, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο.

Η Τζίνα Κουκ, εκπρόσωπος της αστυνομίας, ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, ένας σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα από σφαίρα, ενώ τρεις άλλοι φέρουν διάφορους τραυματισμούς.

Η Κουκ επεσήμανε ότι δύο ακόμη τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο της επίθεσης και τους επετράπη να επιστρέψουν στο σπίτι τους, ενώ πολλοί άλλοι μετέβησαν μόνοι τους σε νοσοκομεία της περιοχής.

«Γνωρίζουμε για το τραγικό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην εγκατάσταση της FedEx κοντά στο αεροδρόμιο της Ινδιανάπολης», ανέφερε η εταιρεία. «Η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και οι σκέψεις μας είναι με όλους εκείνους που επηρεάστηκαν. Εργαζόμαστε για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών και συνεργαζόμαστε με τις αρχές» πρόσθεσε η FedEx.

«Εχει ραγίσει η καρδιά μου από το περιστατικό με μαζικούς πυροβολισμούς στα γραφεία της FedEx εδώ στην Ινδιανάπολη και προσεύχομαι για όλους όσοι επηρεάστηκαν από την τραγωδία αυτή», δήλωσε ο γερουσιαστής Αντρέ Κάρσον της Ιντιάνα.

This is raw video of the scene. Just got news of a different media staging area. Will head there and update. pic.twitter.com/PuUeVKyn0S

— Mykal McEldowney (@mykalmphoto) April 16, 2021