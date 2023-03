Φρένο στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης ζητούν έξι επιφανείς του κλάδου

Θα περίμενε κανείς ότι άνθρωποι όπως ο ιδρυτής των μερικώς αυτόνομων αυτοκινήτων Tesla, Ελον Μασκ, ο συνιδρυτής της Apple, Στιβ Βόζνιακ, και ερευνητές του βρετανικού εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης DeepMind (που ανήκει πλέον στη μητρική της Google, την Alphabet) θα υποστήριζαν μια ατζέντα που θέλει την ελεύθερη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το γεγονός, όμως, ότι έξι επιφανείς του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης συνυπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή ζητώντας ακριβώς το αντίθετο, προκαλεί προβληματισμούς.

Συγκεκριμένα, η επιστολή χαρακτηρίζει την κούρσα για την ανάπτυξη συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης «εκτός ελέγχου» και καλεί σε τουλάχιστον εξάμηνη παύση όσα συστήματα ξεπερνούν μια συγκεκριμένη ισχύ. Το όριο της ισχύος που δεν πρέπει να ξεπεραστεί, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, θέτει το τελευταίο «προϊόν» της εταιρείας OpenAI, που βρίσκεται πίσω από το διαβόητο ChatGPT, το GPT-4. Το GPT-4 είναι η «τελευταία λέξη της τεχνολογίας» όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη και έχει εκπλήξει τους ειδικούς με το πόσο καλά ανταποκρίνεται σε εντολές, όπως να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με αντικείμενα μέσα σε εικόνες.

Στην επιστολή που συνυπέγραψαν οι έξι προσωπικότητες, και η οποία συντάχθηκε από το μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο «Future of Life», σημειώνεται ότι «τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που ανταγωνίζονται την ανθρώπινη νοημοσύνη μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους στην κοινωνία και στην ανθρωπότητα». Η αποστολή του Ινστιτούτου είναι «να κατευθύνει τις μετασχηματιστικές τεχνολογίες μακριά από ακραίους, μεγάλης κλίμακας κινδύνους, και προς όφελος της ζωής». Ο Ελον Μασκ είναι ένας από τους εξωτερικούς συμβούλους του Ινστιτούτου.

