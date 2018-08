Εβδομάδα των παθών για την τουρκική λίρα, οι αγορές φοβούνται εξάπλωση

Η δύσκολη ημέρα για την τουρκική λίρα – ίσως μάλιστα και η δύσκολη εβδομάδα που έρχεται – άρχισε από το άνοιγμα κιόλας των αγορών στην ανατολική Ασία το πρωί της Δευτέρας, την ώρα που στην Αγκυρα ήταν ακόμη μεσάνυχτα.

Με την έναρξη των συναλλαγών το νόμισμα σημείωσε νέο χαμηλό έναντι του δολαρίου, στις 7,24 τουρκικές λίρες. Αργότερα ανέκαμψε, αλλά και πάλι κινούνταν πάνω από τις 7 λίρες ανά δολάριο – αυτό σημαίνει ότι η πτώση σε σχέση με την Παρασκευή είναι στα επίπεδα του 9%!

Πέρυσι τέτοια εποχή η ισοτιμία ήταν στις τέσσερις λίρες ανά δολάριο και πριν από δέκα χρόνια σχεδόν στο ένα προς ένα!

