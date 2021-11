Ετοιμάζεται και δεύτερη σεζόν του Squid Game, λέει ο δημιουργός του

Θα υπάρχει δεύτερη σεζόν στην άκρως επιτυχημένη σειρά του Netflix «Squid Game», επιβεβαίωσε ο δημιουργός της σειράς-φαινόμενο από τη Νότια Κορέα.

«Υπάρχει πολλή πίεση, πολλή απαίτηση και πολλή αγάπη, οπότε δεν μας αφήνετε και άλλη επιλογή», δήλωσε ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Χουάνγκ Ντονγκ Xιούκ.

Ωστόσο, πέρα από το ότι ο Γκι-χουν, ο νικητής των παιχνιδιών, θα επιστρέψει, ο δημιουργός δεν αποκάλυψε τίποτα το ουσιαστικό.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021