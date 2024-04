Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: «Οταν το Top Gun συνάντησε τον Πόλεμο των Αστρων»

Ο επισμηναγός «G», ένας ισραηλινός έφεδρος πιλότος, δέχθηκε την επείγουσα κλήση να παρουσιαστεί στη βάση του, το Σάββατο. Ηταν κάτι που είχε συμβεί ξανά πολλές φορές στα 20 χρόνια της στρατιωτικής του εμπειρίας.

Ομως, εκείνο το Σάββατο, η αποστολή του ήταν εντελώς διαφορετική: Να καταρρίψει μαζί με πιλότους από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιορδανία «και άλλες δυνάμεις», τα 350 drones και τους πυραύλους, βαλλιστικούς και Κρουζ, που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Ο G περιέγραψε στην Telegraph πώς κατέρριψε με επιτυχία τους στόχους του και πώς μερικές ώρες αργότερα, απαντούσε σε emails στο δικηγορικό του γραφείο στο Τελ Αβίβ, σαν να ήταν «business as usual».

«Το να πάω στον ουρανό για να υπερασπιστώ το Ισραήλ από περισσότερους από 350 πυραύλους και drones ήταν η πιο περίπλοκη αποστολή της ζωής μου. Ηταν σαν το Top Gun να συνάντησε τον Πόλεμο των Άστρων, ατελείωτες εκρήξεις και αναχαιτίσεις γύρω σου», δήλωσε στην Telegraph.

«Ήταν η πιο πολύπλοκη αποστολή που έχω κάνει τα τελευταία 20 χρόνια στην αεροπορία, γνωρίζοντας ότι εάν υπάρχει ένας χαμένος στόχος, μπορεί να ανατιναχτεί στο Ισραήλ», πρόσθεσε.

Το βράδυ του Σαββάτου, τα ισραηλινά αεροσκάφη ήταν μέρος ενός «καταπληκτικού συνασπισμού με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά.

Με περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης, ο επισμηναγός ήταν καλά προετοιμασμένος για νυχτερινές αποστολές. Αλλά το κυνήγι πυραύλων Κρουζ που πετούν χαμηλά, θέτει τους πιλότους σε σοβαρό κίνδυνο.

«Είναι πάντα πιο δύσκολο να βρεις και να καταρρίψεις αυτούς τους στόχους τη νύχτα. Πετάνε πολύ χαμηλά και έτσι πετάς και εσύ χαμηλά, αλλά δεν μπορείς να δεις το έδαφος», είπε.

«Βασίζεσαι σε αισθητήρες, αλλά σε ορισμένα σημεία είσαι πολύ κοντά στο έδαφος. Βλέπεις τα φώτα του δρόμου ή άλλα πράγματα στο έδαφος πολύ κοντά σου και είναι πολύ άβολο συναίσθημα. Αλλά είμαστε καλά εκπαιδευμένοι για αυτό και αποδείξαμε ότι ξέρουμε πώς να φέρουμε σε πέρας την αποστολή μας».

Watch the F-35I Adir fighter jets return to Nevatim Airbase after successfully protecting Israel’s airspace: pic.twitter.com/ap5gPLphPD

— Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024