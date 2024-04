Ισραήλ: «Θα υπάρξει απάντηση στο Ιράν», ανοιχτό το «πότε»

Ο στρατός του Ισραήλ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να μείνει ατιμώρητο μετά την άνευ προηγουμένου επίθεσή του στην ισραηλινή επικράτεια, τη στιγμή που η κυβέρνηση της χώρας συνέχιζε να εξετάζει πώς μπορεί να εξισορροπήσει μία δυναμική απάντηση με τις εκκλήσεις των ΗΠΑ, και άλλων συμμάχων του Τελ Αβίβ, για αυτοσυγκράτηση.

«Δεν μπορούμε να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια» μετά τα γεγονότα της Κυριακής, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF) αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

«Το Ιράν δεν θα μείνει ατιμώρητο μετά από αυτή την επίθεση», τόνισε ο αξιωματούχος, καθώς παρουσίαζε τα υπολλείματα ενός ιρανικού πυραύλου από τους εκατοντάδες που αναχαίτισε η αεράμυνα Ισραηλινών και συμμαχικών χωρών.

Over 880 pounds of explosives in just 1 ballistic missile. Around 120 were fired by Iran at Israel.

The world must recognize Iran’s attack could’ve ended very differently. It’s thanks to our advanced aerial defense systems and the help of our international partners that the… pic.twitter.com/1bqVSc3DYb

— Israel Defense Forces (@IDF) April 16, 2024