Εξαλλος ο Ράμα με τη Βουλγαρία για το βέτο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις

Μετά τον πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, επίθεση στη Βουλγαρία εξαπέλυσε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Eντι Ράμα, μέσω Twitter, ενώ στηλίτευσε και τη στάση της ΕΕ.

«Ακόμα περιμένοντας τον Γκοντό; Oχι, έχουμε συνηθίσει σε αυτή την παρωδία και δεσμευόμαστε περισσότερο από ποτέ να προωθήσουμε τον εκσυγχρονισμό των χωρών μας και της περιοχής μας με ακλόνητο ευρωπαϊκό πνεύμα», ανέφερε ο Ράμα σε μήνυμά του, το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφία του ίδιου με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Ντίμιταρ Κοβάτσεφσκι.

Ο αλβανός πρωθυπουργός προσθέτει ότι «είναι μια νέα μέρα στην Ευρώπη αλλά όχι στη Βουλγαρία! Τι ντροπή για την Ευρώπη αυτή η βουλγαρική υπόθεση! Εν μέσω ενός πολύ θερμού πολέμου στην αυλή της Ευρώπης, μια χώρα του ΝΑΤΟ απάγει δύο άλλες χώρες του ΝΑΤΟ υπό το βλέμμα 26 χωρών της ΕΕ που μένουν ακίνητες σε μια τρομακτική επίδειξη ανικανότητας!».

Ο Ράμα αναφερόταν στην άρνηση της Βουλγαρίας να επιτρέψει να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για τη Βόρεια Μακεδονία και κατ’επέκταση και για την Αλβανία.

Ο Στέβο Πεντάροφσκι είχε κατηγορήσει την Τετάρτη τη Βουλγαρία ότι «εκβιάζει» και επιχειρεί να «ταπεινώσει» τη Βόρεια Μακεδονία, προβάλλοντας συνεχώς νέα «απαράδεκτα αιτήματα» για να άρει το βέτο.

Ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας ανέφερε χαρακτηριστικά πως «τέτοιου είδους ταπεινώσεις και υποτιμήσεις που έχουμε υποστεί ως χώρα τα τελευταία δύο χρόνια από τη Βουλγαρία δεν τις είχαμε βιώσει σε 20 χρόνια διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα».

Still waiting for Godot? No, we are used to this charade and we are more then ever committed to push forward our countries and our region modernization with unwavering European spirit🇦🇱🤝🇲🇰 pic.twitter.com/bmxXK8WXbc

