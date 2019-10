Δείπνο Μητσοτάκη και Σαρλ Μισέλ στις Βρυξέλλες ενόψει της Συνόδου Κορυφής

Συνάντηση, κατά την οποία παρακάθησαν σε δείπνο, είχαν το βράδυ της Τετάρτης στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον επόμενο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρωθυπουργό του Βελγίου Σαρλ Μισέλ.

Την πρόσκληση απηύθυνε o Σαρλ Μισέλ.

Ahead of a key #EUCO welcoming @PrimeministerGR Mitsotakis to Brussels, the heart of #Europe pic.twitter.com/Tewlqm0x6c

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 16, 2019