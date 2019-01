Αποτυχημένο Photoshop έδωσε δύο αριστερά παπούτσια στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας

Στις εποχές μας ακόμη και οι οικογενειακές στιγμές των πολιτικών που δίνονται για κατανάλωση στα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι και τόσο αυθόρμητες όσο φαίνονται.

Λίγο τα φίλτρα, λίγο η επεξεργασία από το Photoshop και λίγο η απροσεξία το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει τουλάχιστον για γέλια.

Αυτό έπαθε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον που μοιράστηκε μέσα από την προσωπική του ιστοσελίδα μια φωτογραφία με τον ίδιο, τη σύζυγο και τις θυγατέρες τους.

Οι πιο προσεκτικοί παρατηρητές δεν έμειναν στην εικόνα οικογενειακής ευτυχίας, αλλά είδαν ότι ο πρωθυπουργός έχει δύο αριστερά παπούτσια που προφανώς πέρασαν από πρόγραμμα επεξεργασίας.

Αργότερα η φωτογραφία αποκαταστάθηκε, αλλά το ατύχημα ήδη είχε γίνει βιραλ στα κοινωνικά δίκτυα με το ευρηματικό hashtag #shoegate.

Το γραφείο του αυστραλού πρωθυπουργού, για τους τύπους, ανακοίνωσε ότι ο Μόρισον δεν είχε ζητήσει ο ίδιος και δεν είχε εγκρίνει την επεξεργασία.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory – my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 8, 2019