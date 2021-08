Αιθιοπία: Την προστασία των περίφημων λαξεμένων ναών της Λαλιμπέλα ζητεί η Unesco

Την έντονη ανησυχία της για την προστασία της Λαλιμπέλα στην Αιθιοπία, μετά την κατάληψη της πόλης από τις δυνάμεις του Μετώπου Απελευθέρωσης του Λαού του Τιγκράι (TPLF), εκδήλωσε η Unesco.

Η Λαλιμπέλα, εμβληματική πόλη της περιοχής Αμχάρα, διάσημη για τις εκκλησίες της που είναι λαξευμένες στον βράχο, κατελήφθη την περασμένη Πέμπτη από τις δυνάμεις των ανταρτών στην εμπόλεμη περιοχή Τιγκράι, που προέλασαν στις γειτονικές περιοχές.

«H Unesco ανησυχεί σοβαρά για την προστασία της τοποθεσίας #Παγκόσμιας Κληρονομιάς Εκκλησιών λαξεμένων στον βράχο της #Lalibela (#Ethiopie), μετά τις πληροφορίες για επέκταση της σύγκρουσης», ανέφερε στο Twitter η οργάνωση του ΟΗΕ.

Την περασμένη εβδομάδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε καλέσει τους αντάρτες να σεβαστούν και να προστατέψουν τα μνημεία.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, η Unesco είχε καλέσει να αποφευχθεί κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αυτόν «τον τόπο προσκυνήματος, ευλάβειας και ειρήνης» και ζήτησε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να σταματήσει κάθε προσπάθεια λεηλασίας και καταστροφής πολιστικών αγαθών που βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη.

.@UNESCO is seriously concerned about the protection of #WorldHeritage site of the Rock-Hewn Churches, #Lalibela (#Ethiopia), following reports on the expansion of the conflict to the area.

Full statement: https://t.co/x3K13v28X9 #ProtectHeritage pic.twitter.com/PVXfDGQCRJ

