Ο τραγουδιστής και το δικαίωμα στην «άποψη»

«Να σας πω την άποψή μου;». Βεβαίως κύριε, να μας την πείτε.

«Λοιπόν. Ο καρκίνος δεν αντιμετωπίζεται με χημειοθεραπείες ούτε με καμία εγχείρηση. Μην ακούτε τι σας λένε οι επιστήμονες. Εγώ θα σας πω. Ο καρκίνος αντιμετωπίζεται με διαλογισμό και καλή διατροφή, αν πάλι χειροτερέψει η κατάσταση, τότε πάμε στην έσχατη λύση της φραπελιάς».

Και τώρα μπορείτε να απαντήσετε ξανά στην πρώτη ερώτηση. Να μας πει ο –φανταστικός- κύριος την άποψη του;

Ο Λεωνίδας Μπαλάφας είναι αυτό που λέμε «έντεχνος» καλλιτέχνης. Η συμπαθητική του φωνή συνοδεύει κυρίως ήρεμα, εύθυμα τραγουδάκια για έρωτες και καλοκαίρια. Το 2015 ο Μπαλάφας αποφάσισε να κάνει στροφή στο πολιτικό τραγούδι και κυκλοφόρησε το κομμάτι «Να σταθώ στα πόδια μου». Στο κλιπ του τραγουδιού βλέπουμε μία παρέα ιδρωμένων κρητικών παλικαράδων που διώχνουν με τον περήφανο χορό τους έναν πολιτικάντη που τόλμησε να πατήσει στο τίμιο καφενεδάκι τους.

Το τραγούδι εκείνο (δείτε το εδώ) ήταν εμφανώς επηρεασμένο από την διχαστική περίοδο του Δημοψηφίσματος. Πέντε χρόνια μετά δεν υπάρχει πια κόντρα για το περίφημο «Reforms for the Completion of the Current Program and Beyond». Τώρα πια μαλώνουμε για το κατά πόσο μπορεί κάποιος να αναπαράγει ψεκασμένες θεωρίες για «την κυβέρνηση που θέλει να μας ελέγξει μέσω του κορονοϊού» και τις μάσκες που «καταστρέφουν το ανοσοποιητικό μας». Ο κ. Μπαλάφας λοιπόν βρήκε αφορμή και μέσω της πάντα φιλόξενης πλατφόρμας του Facebook διατύπωσε την δικιά του ολιστική θεωρία για τον κορονοϊό και όχι μόνο. Για να μην αδικήσω τον καλλιτέχνη, παραθέτω αυτούσια μία παράγραφο από την ανάρτησή του παρακάτω. Ολόκληρη μπορείτε να την δείτε εδώ.

«Καταστρέφετε με τις μάσκες το ανοσοποιητικό των ανθρώπων μεγεθύνοντας το καθημερινό άγχος της επιβίωσης μιας που διαλύετε την οικονομία. Φέρνετε τα εμβόλια μιας εταιρίας εν ονόματι astrazeneca που στις 5 Μαΐου αναφερόταν κι ο Τσιόδρας για τα εμβόλια του Gates. Όταν όλα ενεργοποιηθουν θα πέφτει ο κόσμος σαν τα κοτόπουλα και ο κορωνιος θα ανθίζει»

Η ανάρτηση φυσικά σχολιάστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επί τρεις ολόκληρες ημέρες και σήμερα Δευτέρα, ο καλλιτέχνης μας ενημέρωσε ότι εξαιτίας της, ο γνωστός σεφ Λεωνίδας Κουτσόπουλος «τον έκοψε» από το φεστιβάλ που πραγματοποιεί. Τότε κάποιοι αναρωτήθηκαν με ειλικρίνεια: «Εντάξει, μπορεί να μην συμφωνώ με όσα λέει ο Μπαλάφας αλλά δεν είναι άδικο να μην τον αφήσουν να διασκεδάσει το κοινό του φεστιβάλ επειδή έκανε μια ανάρτηση;».

Δεν ξέρω αν ο κ. Κουτσόπουλος αποφάσισε να ακυρώσει την συμμετοχή του τραγουδιστή στο φεστιβάλ εξαιτίας της ανάρτησής του. Όμως αν το έκανε, με γεια του με χαρά του. Εχω την αίσθηση ότι ο σεφ δεν ζήτησε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αφαιρέσει τα πολιτικά δικαιώματα του τραγουδιστή. Απλώς του στέρησε μία ευκαιρία να τραγουδήσει μπροστά σε κόσμο εν μέσω πανδημίας. Ως διοργανωτής του φεστιβάλ διατηρεί, νομίζω, το δικαίωμα της επιλογής των καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν σε αυτό. Τι θα λέγαμε ας πούμε αν ένας καλλιτέχνης «κοβόταν» από ένα φεστιβάλ εξαιτίας ενός ρατσιστικού παραληρήματος;

Φυσικά, ο κ. Μπαλάφας δεν προέβη σε κάποιο ρατσιστικό κήρυγμα. Αναπαρήγαγε όμως επικίνδυνες, αντιεπιστημονικές θεωρίες για ένα σοβαρό ιατρικό ζήτημα. Θεωρίες που κάλλιστα θα μπορούσε να επαναλάβει και από την σκηνή του φεστιβάλ. Ποιος λοιπόν θα βρισκόταν υπόλογος αν ο καλλιτέχνης σε μία στιγμή διονυσιακής κορύφωσης καλούσε τον κόσμο να πετάξει τις μάσκες για να ελευθερωθεί;

Ο κ. Μπαλάφας και ο κάθε κύριος Μπαλάφας έχει φυσικά το δικαίωμα στην άποψη. Εχει το δικαίωμα να πάρει την κιθάρα του και αντί να τραγουδήσει, να βγάλει πύρινους λόγους για το πόσο κακό κάνουν στον κόσμο οι επιστήμονες που ιδρώνουν για δεκαετίες πάνω από βιβλία αντί να πάρουν και αυτοί μία κιθάρα και να διασκεδάσουν τον ταλαιπωρημένο κοσμάκη.

Οι κύριοι Μπαλάφες αυτού του κόσμου έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν τις απόψεις τους. Και εμείς οι υπόλοιποι, όμως, έχουμε κάθε δικαίωμα να μην τις σεβόμαστε, να τις βάζουμε στην άκρη και κυρίως να μην τις ακούμε. Ούτε στην σκηνή κάποιου καλοκαιρινού φεστιβάλ, ούτε πουθενά.