Τουρκία: Τρεις διαπρεπείς δημοσιογράφοι σε ισόβια για το πραξικόπημα

Τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε την Παρασκευή τρεις διαπρεπείς δημοσιογράφους, ανάμεσά τους και τους αδελφούς Μεχμέτ και Αχμετ Αλτάν, σε ισόβια κάθειρξη με την κατηγορία ότι συνδέονταν με την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

Ο Μεχμέτ Αλτάν, καθηγητής Οικονομικών και δημοσιογράφος, και ο αδελφός του Αχμετ, επίσης δημοσιογράφος, κατηγορήθηκαν ότι μετέδωσαν «κωδικοποιημένα» μηνύματα στη διάρκεια τηλεοπτικού τοκ σόου μία ημέρα πριν από την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Η Ναζλί Ιλιτσάκ, έτερη εξέχουσα δημοσιογράφος, καταδικάστηκε επίσης σε ισόβια κάθειρξη.

Κατά τον Guardian, άλλοι τρεις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν επίσης σε ισόβια κατηγορούμενοι για απόπειρα κατάλυσης του συντάγματος και ανατροπή της κυβέρνησης.

Δικαστικοί αξιωματούχοι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να επιβεβαιώσουν την είδηση που μετέδωσαν το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Ηaber και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Και οι έξι αρνούνται τις κατηγορίες. Τουλάχιστον τρεις από τους άνδρες καταδικασθέντες βρίσκονται στη φυλακή εδώ και περίπου 17 μήνες.

Οι έξι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για «απόπειρα ανατροπής της συνταγματικής τάξης» σε σχέση με την απόπειρα πραξικοπήματος που συγκλόνισε την Τουρκία τη νύχτα της 15ης προς 16η Ιουλίου 2016.

Σε ανακοίνωσή τους στο Twitter οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) έκαναν λόγο για μια «μαύρη ημέρα» για την ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία.

BREAKING: Aggravated life sentences for #AhmetAltan, #MehmetAltan & #NazlıIlıcak. The worst possible precedent for many other #journalists tried for alleged connection with 2016 coup attempt, whose trials are also drawing to a close. A black day for #pressfreedom in #Turkey. pic.twitter.com/zuT7M2iAhh

— RSF_EECA (@RSF_EECA) February 16, 2018