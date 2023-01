Ντουμπάι: Η συναυλία της Μπιγιονσέ δυσαρέστησε την LGBTQ+ κοινότητα

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της «βασίλισσας» Μπιγιονσέ (Beyoncé) αναγγέλθηκε σαν πανηγυρισμός της γκέι κουλτούρας, δημιουργήθηκε, μάλιστα, σε συνεργασία με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της LGBT κοινότητας.

Ετσι, όταν αποκαλύφθηκε η τοποθεσία όπου θα δινόταν η πρώτη συναυλία της Μπιγιονσέ μετά από τέσσερα χρόνια, δεν άρεσε σε ορισμένους από τους θαυμαστές της, γράφει στην Telegraph η Σούζι Κοέν.

Συμφωνα με το Bloomberg, η αμερικανίδα τραγουδίστρια φέρεται να πληρώθηκε 24 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στη γεμάτη σταρ εκδήλωση του ξενοδοχείου «Atlantis the Royal» στο Ντουμπάι, το Σάββατο 21 Ιανουαρίου.

Η ιδιωτική συναυλία – υπερθέαμα ήταν μέρος των ανεπίσημων εγκαινίων του ξενοδοχείου με προσκεκλημένους πολλούς διάσημους μεταξύ των οποίων οι Κλόι Μπέιλι, Χέιλ Μπέιλι, Εντουαρντ Ενινφουλ, Λετίτσια Ράιτ, Ουίνστον Ντιουκ, Ελεν Πόμπεο, Κένταλ Τζένερ, Λίαμ Πέιν, Ρέμπελ Γουίλσον και Τζέι-Ζι, αλλά και η «δική μας» Μαρίνα Βερνίκου που φαίνεται ότι διασκέδασε πολύ. Και το φαγητό του πάρτι ετοίμασαν έξι διάσημοι σεφ που πρόκειται να εγκαινιάσουν τα εστιατόριά τους στο υπερπολυτελές 43οροφο ξενοδοχείο τον Φεβρουάριο.

Το σόου πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο μπροστά από ένα τεράστιο συντριβάνι με εκπληκτικά πυροτεχνήματα και ένα εντυπωσιακό ακροβατικό κατά τη διάρκεια του οποίου οι καλεσμένοι είδαν την 41χρονη Queen B να εκτοξεύεται σχεδόν πέντε μέτρα ψηλά στον αέρα πάνω από το τεράστιο σιντριβάνι Skyblaze του ξενοδοχείου, ενώ γύρω της έκαιγαν φλόγες.

Η εκρηκτική τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα φωτεινό κίτρινο φόρεμα με φτερά στην πλάτη, του Atelier Zuhra, ενώ άλλαξε δύο φορές ακόμη. Για το τραγούδι της «Bigger Is Better» επέλεξε μια κόκκινη τουαλέτα Nicolas Jebran και ασημένιο ακτινωτό headpiece, ενώ έκλεισε το σόου ένα ροζ εφαρμοστό μίνι φόρεμα με ασημένιο μπούστο . Ξεκίνησε με πυροτεχνήματα ενώ κατά τη διάρκεια ενός

Στη διάρκειας μίας ώρας συναυλία ακούστηκαν 19 τραγούδια, ενώ μεταξύ άλλων έγινε και η πρώτη ζωντανή εκτέλεση του «Brown Skin Girl», σε ντουέτο της Μπιγιονσέ με την 11χρονη κόρη της Μπλου Αϊβι Κάρτερ, που ανέβηκε μαζί της στη σκηνή με κόκκινο κοστούμι κεντημένο με παγιέτες.

Αν και η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης ήταν απαγορευμένη, αποσπάσματά της κοινοποιήθηκαν την Κυριακή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί θαυμαστές της Μπιγιονσέ χάρηκαν με την επιστροφή της στη σκηνή, άλλοι, ωστόσο, τόνισαν την υποκρισία του σόου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου είναι παράνομες και τιμωρούνται με φυλάκιση ή θάνατο.

Η Μπεβ Τζάκσον, συνιδρύτρια της LGB Alliance είπε ότι η παράσταση «ρίχνει μια σκιά πάνω από την υποστήριξή της στις λεσβίες και τους ομοφυλόφιλους».

Πρόσθεσε, επίσης: «Η Μπιγιονσέ είναι ένα τεράστιο σύμβολο για πολλούς ομοφυλόφιλους. Η LGB Alliance είναι, επομένως, βαθιά απογοητευμένη που η Μπιγιονσέ συμφώνησε να δώσει μια πολύ επικερδή συναυλία στο Ντουμπάι, όπου οι πράξεις ομοφυλοφίλων είναι ποινικό αδίκημα, δυνητικά τιμωρούμενο με θάνατο».

Οι επικρίσεις έρχονται μετά τη σφοδρή κριτική που δέχθηκε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ για την προώθηση του Μουντιάλ στο Κατάρ, μια χώρα όπου το να είσαι ομοφυλόφιλος είναι παράνομο.

Την Κυριακή, η Κίτι Σκοτ-Κλάους, η οποία ήταν διαγωνιζόμενη στο RuPaul’s Drag Race UK, έγραψε στο Twitter: «Μπορεί κάποιος να εξηγήσει γιατί όλοι ακύρωναν τον Ντέιβιντ Μπέκαμ τον προηγούμενο μήνα, αλλά τώρα δοξάζουν την Μπιγιονσέ για την εμφάνιση στο Ντουμπάι; Αλλος κανόνας για τον έναν και άλλος για την άλλη;»

Annnd the images have been released. #Beyonce live in Dubai (#AtlantisTheRoyal launch)

*Credit: Atlantis The Royal via Getty Images (publicity) pic.twitter.com/MTMEaeesI3

— ✍️ Rachel McArthur (@raychdigitalink) January 22, 2023