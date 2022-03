Κυνηγώντας τα πλωτά παλάτια των ρώσων ολιγαρχών

Επικαλούμενο στοιχεία του Marine Traffic, το CNBC ανέφερε πως κάποια γιοτ κατευθύνονται προς τις Μαλδίβες Νήσους αλλά και προς το Μαυροβούνιο. Το «Nord», για παράδειγμα, του Αλεξέι Μορντάσοφ, κύριου μετόχου της βιομηχανίας χάλυβα Severstal, η προσωπική περιουσία του οποίου ξεπερνά τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια και το όνομά του εμπεριέχεται στη μαύρη λίστα της ΕΕ, εντοπίστηκε στον Ινδικό Ωκεανό.

New version of my #Russia oligarchs #yacht map, with more vessels and more oligarchs, showing the current or last known position of 28 vessels which are possible western sanctions targets. #Ukraine #SanctionRussiaNow #RussiaUkraine pic.twitter.com/S3UqS9dFbq

— Putin is a Virus (@PutinIsAVirus) February 23, 2022