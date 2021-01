«Keeping up with the Trumps»: Καιρός για το ριάλιτι;

Οι πολιτικές φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ καλλιεργήθηκαν με ένα τηλεπαιχνίδι στο κανάλι NBC, που τον έκανε διάσημο στην Αμερική ενώ επιπλέον τον ξελάσπωσε οικονομικά. Ως οικοδεσπότης του «The Apprentice» («Ο Μαθητευόμενος»), στο οποίο οι διαγωνιζόμενοι προσπαθούσαν να αποδείξουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και να κερδίσουν μια θέση διευθυντή σε κάποια από τις εταιρείες του, κάθε εβδομάδα ο Τραμπ απέκλειε -έξαλλος- έναν αυτούς με την χαρακτηριστική φράση «Απολύεσαι»…

Ρηχό όπως και το ριάλιτι «The Kardashians», αλλά γεμάτο εκρήξεις οργής, ανατροπές και εκπλήξεις, το «The Apprentice» έκανε το «Big Brother» να φαίνεται εντελώς πεζό. Και αν το θυμηθεί κανείς εξηγείται απόλυτα το γεγονός ότι η προεδρία του Τραμπ έληξε σαν ριάλιτι, σχολιάζει η Telegraph.

Από την απροθυμία του να εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο μέχρι την αποχαιρετιστήρια ομιλία του στο ελικόπτερο, και από τα κλάματα των αγαπημένων του μέχρι το φρικιαστικό λίκνισμά του με το «Y.M.C.A.» για μια τελευταία φορά (να σημειωθεί ότι οι Village People είχαν απαιτήσει να μην το χρησιμοποιεί στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις), όλα ήταν σκηνοθετημένα, ειδικά για την τηλεόραση. Όπως άλλωστε και ο αρραβώνας της (ξεχασμένης) κόρης του, Τίφανι Τραμπ με τον δισεκατομμυριούχο Μάικλ Μπούλος, κληρονόμο της εταιρείας Boulos Enterprises, που έγινε την τελευταία ημέρα των Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Και ανακοινώθηκε με την επίδειξη ενός διαμαντένιου δαχτυλιδιού αξίας 1,5 εκατ. δολαρίων.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, γνωρίσαμε την οικογένεια Τραμπ ως καστ χαρακτήρων ενός εθιστικό ριάλιτι: ο αρχηγός, η Πρώτη Κυρία, τα παιδιά τους και οι σύντροφοι των παιδιών τους, μερικοί από τους οποίους ήταν επίσης σύμβουλοι του προέδρου.

Ο Ντον ήταν το αλλοπρόσαλλο αφεντικό της οικογενειακής εταιρείας, με τη θυελλώδη συμπεριφορά. Η Μελάνια, η όμορφη αλλά λιγομίλητη μητριά. Η Ιβάνκα, το κορίτσι του μπαμπά με έναν φασματικό σύζυγο, που ήξερε πώς να μιλάει γλυκά στο αφεντικό. Ο Ντον Τζούνιορ, που αναζητούσε συνεχώς την πατρική έγκριση. Ο Ερικ, απλά χαρούμενος, που ήταν εκεί. Η Τίφανι, συνεχώς απογοητευμένη επειδή δεν μπορούσε να πει κι αυτή τη δική της ιστορία. Και τέλος ο Μπάρον, τον οποίο σοφά οι «παραγωγοί» του ριάλιτι κρατούσαν μακριά από τα βλέμματα του κοινού, γράφει ο Γκάι Κέλι στην Telegraph.

Οπότε ελάχιστοι εξεπλάγησαν με τον θεατρικό αποχαιρετισμό στη στρατιωτική βάση Άντριους, στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, την Τετάρτη το πρωί: «Αντίο, σας αγαπάμε», είπε ο Ντόναλντ ο πρεσβύτερος με τη Μελάνια δίπλα του ντυμένη πένθιμα. Και ακολούθησε το teaser: «Θα επιστρέψουμε, με κάποια μορφή»…

Τι εννοούσε; Επιστροφή στις εκλογές του 2024; Πριν; Με νέο καστ; Με podcast; Πολλοί εικάζουν ότι η επόμενη κίνηση της οικογένειας Τραμπ θα είναι η πιο προφανής: θα αρχίσουν να παίζουν σε τηλεοπτικά ριάλιτι, τα οποία ανέκαθεν ήταν ο προορισμός τους… Οπως, άλλωστε, και οι Καρντάσιαν και οι Οσμπορν πριν από αυτούς, οι Τραμπ θα μπορούσαν να χτίσουν μια νέα μπράντα τοποθετώντας κάμερες στα σπίτια τους, καταγράφοντας την ιδιωτική τους ζωή καθώς θα αγωνίζονται να ξαναμπούν στην κοινωνία της Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια πρόκειται να μείνουν στο Μαρ-α-Λάγκο, ενώ η Ιβάνκα, που κάποτε ξενάγησε ένα τηλεοπτικό συνεργείο στο σπίτι της για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ «Born Rich», αγόρασε με τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ ένα κτήμα στο κοντινό Ιντιαν Κρικ Αϊλαντ, και η Τίφανι «ψάχνει» σπίτι στο Μαϊάμι Μπιτς.

Για σκεφτείτε… Μια primetime τηλεοπτική εκπομπή θα μπορούσε να τους κρατήσει στον αφρό της δημοσιότητας, ενώ θα απεργάζονται την επόμενη πολιτική τους κίνηση, θα έδινε στον Ντόναλντ την πλατφόρμα που του αρνήθηκαν οι περισσότερες ιστοσελίδες των social media, και θα τους απέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, που μάλλον θα τους χρειαστούν, εάν ορισμένες αγωγές πάνε άσχημα.

Ο Τραμπ το σκέφτεται, όπως αποκάλυψαν στο Daily Beast, άνθρωποι του περιβάλλοντός του: τον περασμένο μήνα τους ρώτησε πώς θα τους φαινόταν μια επαναφορά του «The Apprentice» ή ένα νέο ριάλιτι τύπου «The Celebrity Apprentice»…

Έχοντας αποκομίσει κέρδη ύψους 197 εκατ. δολαρίων χάρη στον ρόλο του οικοδεσπότη του «Apprentice» στις ΗΠΑ για πάνω από 16 χρόνια, και επιπλέον 230 εκατ. δολάρια από τη φήμη που του έφερε το franchise, σίγουρα το σόου αποτελεί τροφή για σκέψη. Τώρα, πρέπει να εμπλακεί και η υπόλοιπη οικογένεια: σύμφωνα με πληροφορίες, οι Kardashians κέρδισαν 150 εκατ. δολάρια για τις πέντε τελευταίες σεζόν του δικού τους ριάλιτι, ενώ λέγεται ότι η Σάρον Οσμπορν (σύζυγος του τραγουδιστή των Black Sabbath Οζι Οσμπορν) για το ριάλιτι «The Osbournes» ζήτησε από το MTV μισθούς 20 εκατ. δολαρίων, καινούργιο σπίτι, και να πληρώνονται τα έξοδά τους, ακόμα και για τις θεραπείες του σκύλου…

Ο Τραμπ από την άλλη μεριά είναι ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται ποτέ με ρεαλιστικές εκτιμήσεις για τη δική του δημοτικότητα, οπότε πρέπει να εξετάσει το είδος των συμφωνιών που έχει κάνει το Netflix με τους Ομπάμα και τους Σάσεξ (την Μέγκαν και τον Χάρι), πιστεύοντας ότι αξίζει πολύ περισσότερα.

«Έβγαλα όλα αυτά τα χρήματα με το “Apprentice”, που οι άνθρωποι το αγαπούσαν, είπαν ότι ήταν ένα από τα καλύτερα σόου που έχουν δει ποτέ», μπορεί να σκέφτεται. «Φανταστείτε πόσο δημοφιλές θα μπορούσε να είναι το “Keeping Up With The Trumps”», τον βάζει περιπαικτικά να λέει ο βρετανός δημοσιογράφος.

Δεν θα είναι όμως η πρώτη φορά που ο Τραμπ μπορεί να κάνει λάθος, σύμφωνα με την Κλερ Εντερς της βρετανικής εταιρείας «Enders Analysis»: «Δεν υπάρχει πλατφόρμα που θα μπορούσε να προσφέρει οικονομικό κίνητρο [στους Τραμπ], εκτός ίσως από κάποια σκοτεινή για την οποία δεν γνωρίζουμε τίποτα ακόμη», λέει στην Telegraph. «Υπάρχουν οι γνωστοί γίγαντες που έχουν ρευστό και λέγονται: Amazon, Apple, Facebook, Netflix. Ο Τραμπ δεν πρόκειται να κάνει συμφωνία 100 εκατ. δολαρίων με κάποιον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό…», τονίζει.

Παρόλα αυτά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να γίνεται νοσταλγικά συναρπαστικός, και έχει το θεϊκό χάρισμα να κάνει τον κόσμο άνω κάτω. Σκεφτείτε για παράδειγμα μια σειρά με τίτλο «Go Trump In The Night», με την οικογένεια να προσπαθεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή στο σκοτάδι, το «Ivanka Says Thank Her», με την πρώην Πρώτη Κόρη να απαιτεί ευγνωμοσύνη από τον αμερικανικό λαό ή το «Tiff I Could Turn Back Time», όπου η Τίφανι προσπαθεί να διαγράψει το παρελθόν της. Θα είχαν επιτυχία. Δυστυχώς, μάλλον δεν θα προβληθούν ποτέ.

«Γνώριζα τους Τραμπ τη δεκαετία του 1980», προσθέτει η Κλερ Εντερς, κόρη αμερικανού διπλωμάτη επί προεδρίας Νίξον και Ρέιγκαν. «Είναι οι πιο γελοίοι άνθρωποι. Είναι πολύ μυστικοπαθείς, συμπεριφέρονται σαν να είναι πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι. Θα γίνουν ερημίτες, θα βλέπονται μόνο μεταξύ τους, με μια πολύ μικρή αυλή γύρω τους. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να βγάλουν χρήματα», λέει. Ιδωμεν.