Το «Bridgerton» και η σαγήνη των σειρών εποχής

Για να τιμήσει το δυσθεώρητο, ύψους 100.000.000 δολαρίων, συμβόλαιο συνεργασίας που υπέγραψε το 2017 με το Netflix, η περίφημη τηλεοπτική παραγωγός Σόντα Ράιμς – του «Gray’s Anatomy», του «Scandal» και του «How to get away with murder» – προσέφερε στο παγκόσμιο κοινό της δημοφιλούς πλατφόρμας το «Bridgerton», μία εναλλακτική σειρά εποχής την οποία, από την ημέρα των Χριστουγέννων έως σήμερα, έχουν παρακολουθήσει δεκάδες εκατομμύρια νοικοκυριά σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλον τον κόσμο, καθιστώντας την μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές στην ιστορία του κραταιού Netflix.

Με φόντο την Αγγλία της Αντιβασιλείας (1811-1820) και σημείο αναφοράς τη διαδικασία ή μάλλον την ιεροτελεστία του ζευγαρώματος των νεαρών κι έτοιμων για παντρειά ντεμπιτάντ της υψηλής κοινωνίας με τους πολυπόθητους εργένηδες της εποχής, η σειρά, που βασίζεται στα πολυδιαβασμένα ρομάντζα της αμερικανίδας συγγραφέως Τζούλια Κουίν, παρουσιάζει τις περιπέτειες των μελών της αριστοκρατικής οικογένειας Μπρίτζερτον.

Εν έτει 1813, καθώς αρχίζει στο Λονδίνο η αποκαλούμενη «social season», η σεζόν κοινωνικοποίησης της αριστοκρατίας κατά την οποία διοργανώνονταν εσπερίδες και χοροί και συμπόσια και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, υποψήφιες νύφες, παρεμβατικές και ενίοτε μηχανορράφες μητέρες, κι επίδοξοι, πρόθυμοι κι απρόθυμοι, γαμπροί συνθέτουν μία φανταχτερή και προσεγμένη (παρότι ιστορικά ανακριβή) ιστορία στην οποία κυριαρχούν το φλερτ κι ο έρωτας, η επιδίωξη κι απόρριψη και, φυσικά, το σεξ, με πολλές από τις ερωτικές σκηνές της σειράς να καταλήγουν ακόμα και σε sites πορνογραφικού περιεχομένου. Ξεχωριστή παρουσία στη σειρά αποτελεί η λαίδη Γουίσλνταουν η οποία εν είδει «Gossip Girl» της εποχής αφηγείται (με την φωνή της Τζούλι Αντριους) όλα τα παραλειπόμενα της ιστορίας.

Τόσο μεγάλη ήταν η επιτυχία του πρώτου κύκλου της σειράς που συζητιέται ήδη η έναρξη των γυρισμάτων του δεύτερου κύκλου ακόμα και από τον ερχόμενο Μάρτιο, παρά την πανδημία. Οσον αφορά τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές του «Bridgerton», οι προβολείς του Χόλιγουντ είναι ήδη στραμμένοι πάνω τους.

Ο Ρεγκέ – Ζαν Πέιτζ, δούκας του Χέιστινγκς Σάιμον Μπάσετ στη σειρά, ο οποίος κλέβει τις καρδιές πολλών γυναικών αλλά αρνείται να προσφέρει τη δική του, συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των υποψήφιων Τζέιμς Μποντ ενώ η αιθέρια Φίμπι Ντίνεβορ, η οποία υποδύεται την Ντάφνι Μπρίτζερτον, θεωρείται ήδη μία πολλά υποσχόμενη ηθοποιός ενώ έχει ήδη καταστεί σημείο αναφοράς όλων των fashionistas του κόσμου χάρη στα 123 φορέματα που φοράει σε μόλις οκτώ επεισόδια του πρώτου κύκλου της σειράς.

Ωστόσο, «το ότι ένα ταξίδι στον χρόνο, ενθουσιάζει όλους όσοι δεν πρέπει να σηκωθούν από τον καναπέ του σπιτιού τους για να το πραγματοποιήσουν, δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο», αναφέρει σε κείμενό της η Κιάρα Μαφιολέτι της Corriere della Sera.

To «Downtown Abbey», η πλοκή του οποίου εκτυλίσσεται στη Βρετανία κατά τις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα και προβαλλόταν από το 2010 έως το 2015, παρακολούθησαν τελικά περισσότεροι από 120 εκατομμύρια τηλεθεατές ενώ οι εισπράξεις της μεταφοράς της σειράς στη μεγάλο οθόνη ξεπέρασαν τα 190 εκατομμύρια σε όλον τον κόσμο.

Παγκόσμια επιτυχία σημείωσε επίσης το «The Crown» το οποίο, παρότι εστιάζει στη ζωή ενός ιστορικού προσώπου που εξακολουθεί να ζει και να βασιλεύει στην κυριολεξία, στη ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ, μεταφέρει το τηλεοπτικό κοινό σε ένα φανταχτερό κι ένδοξο παρελθόν το οποίο έχει ελάχιστα κοινά σημεία με το παρόν όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα στη Βρετανία.

Η ιταλίδα δημοσιογράφος κάνει λόγο για μεγαλειώδεις οικογενειακές εποποιίες, για πομπώδη δράματα που εκτυλίσσονται μέσα στον πλούτο και την πολυτέλεια, για βρώμικα παιχνίδια εξουσίας, για μία «πολύπλοκη παρακμή» η οποία σαγηνεύει, όπως φαίνεται, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Είτε οι πρωταγωνιστές είναι «Οι Βοργίες» είτε οι «Μέδικοι» ή οι «Τυδώρ», ταλαντούχοι και ευφάνταστοι σεναριογράφοι αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο να εμπλουτίσουν τις ζωές των ηρώων τους με περισσότερα σκάνδαλα, περισσότερα πάθη και περισσότερες ίντριγκες.

Πέρυσι η 22χρονη αμερικανίδα ηθοποιός Ελ Φάνινγκ επέστρεψε στην αυτοκρατορική Ρωσία του 18ου αιώνα, ούτως ώστε να υποδυθεί στη σειρά «The Great» την Μεγάλη Αικατερίνη, ρόλο τον οποίο είχε ήδη ερμηνεύσει το 2019 για μία άλλη σειρά εποχής με την υπογραφή του Sky και της HBO η Ελεν Μίρεν.

Η λίστα με τις σειρές εποχής είναι πλέον μεγάλη («Poldark», «Dickinson»,«Regin», «Sanditon», «Versailles», «Gentleman Jack», κ.ά.) και αυτό σημαίνει πως το παρελθόν επιστρέφει δυναμικά στη μικρή οθόνη, προσαρμοσμένο, ωστόσο, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, στη σύγχρονη πραγματικότητα και φαίνεται πως το κόλπο πιάνει.

Οσον αφορά το «Bridgerton» ειδικά, εξηγώντας γιατί αποφάσισε να μεταφέρει στη μικρή οθόνη κάποια από τα βιβλία της ομώνυμης σειράς ρομαντικών μυθιστορημάτων, η Σόντα Ράιμς αποκάλυψε πρόσφατα πως «δεν είμαι επ’ ουδενί αναγνώστρια ρομάντζων και στην πραγματικότητα είμαι κάποια που για μεγάλο διάστημα τη ζωής της τα έκρινε αφ’ υψηλού, με τρόπο ιδιαίτερα περιφρονητικό. Αλλά όταν έκανα διακοπές βρήκα ένα από τα βιβλία της Τζούλια Κουίν και δεν κατάφερα να το αφήσω από τα χέρια μου. Το βρήκα διασκεδαστικό, συναρπαστικό και πολύ διαφορετικό σε σχέση με ό,τι περίμενα. Οταν ήρθα στο Netflix δήλωσα αμέσως πως αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω», ωσάν να ήξερε πως το τελικό αποτέλεσμα θα την δικαιώσει απόλυτα.