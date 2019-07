Τραμπ προς γυναίκες βουλευτές των Δημοκρατικών: Πάτε πίσω στις διεφθαρμένες χώρες σας

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στον λυσσαλέο πόλεμο που μαίνεται μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Δημοκρατικών μετά τα ρατσιστικά σχόλια του αμερικανού προέδρου κατά τεσσάρων γυναικών μελών του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ έγραψε στο Twitter, απευθυνόμενος στις πολιτικούς, ότι, «είναι τόσο ενδιαφέρον να βλέπεις “προοδευτικές” δημοκρατικές βουλευτίνες, που ήλθαν από χώρες, οι κυβερνήσεις των οποίων είναι πλήρης και ολοκληρωτική καταστροφή, οι χειρότερες, πιο διεφθαρμένες και άχρηστες στον κόσμο (αν έχουν καν λειτουργική κυβέρνηση), τώρα κακόβουλα να λένε στον λαό των ΗΠΑ, της καλύτερης και ισχυρότερης χώρας στον κόσμο, πώς να λειτουργήσει η κυβέρνησή μας. Γιατί δεν πάνε πίσω να βοηθήσουν στο να φτιαχτούν τα διαλυμένα και γεμάτα εγκληματικότητα μέρη απ’ όπου ήρθαν; Και μετά να γυρίσουν και να μας πούνε πώς».

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

Αν και δεν ανέφερε συγκεκριμένα ονόματα, όλοι κατάλαβαν ότι ο Τραμπ μιλούσε για την Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτέζ από τη Νέα Υόρκη, την Ιλχάν Ομάρ από τη Μινεσότα, την Αγιάνα Πρέσλι από τη Μασαχουσέτη και τη Ρασίντα Τλάιμπ από το Μίσιγκαν, μια ομάδα βουλευτών, που ασκεί δριμεία κριτική στον πρόεδρο αλλά και στην νυν Δημοκρατική ηγεσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μονάχα η Ομάρ, η οικογένεια της οποίας έφυγε από τη Σομαλία με την ιδιότητα του πρόσφυγα και έφθασε στη Μινεάπολη το 1997, έχει γεννηθεί εκτός των ΗΠΑ. Η Τλάιμπ έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ από παλαιστίνιους γονείς και η Οκάζιο-Κορτέζ στη Νέα Υόρκη από γονείς με ρίζες στο Πουέρτο Ρίκο, που ανήκει στις ΗΠΑ.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι μπορεί να βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την ομάδα αυτή, το τελευταίο διάστημα, ωστόσο έσπευσε στο πλευρό τους σήμερα μαζί με άλλα στελέχη του κόμματος.

«Οταν ο Τραμπ λέει σε τέσσερις αμερικανίδες, μέλη του Κογκρέσου, να επιστρέψουν στις χώρες τους, επαναβεβαιώνει ότι το σχέδιό του να κάνει “την Αμερική μεγάλη ξανά” ήταν πάντα να γίνει η Αμερική ξανά λευκή. Η διαφορετικότητά μας είναι η ισχύς μας και η ενότητά μας, η δύναμή μας», έγραψε στο Twitter.

When @realDonaldTrump tells four American Congresswomen to go back to their countries, he reaffirms his plan to “Make America Great Again” has always been about making America white again. Our diversity is our strength and our unity is our power. https://t.co/ODqqHneyES — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 14, 2019

Δεν ήταν βέβαια η μοναδική. Τα σχόλια του Τραμπ προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, τόσο από άλλους Δημοκρατικούς, όσο και από τις ίδιες τις τέσσερις πολιτικούς που μπήκαν στο στόχαστρό του.

Η Χίλαρι Κλίντον έσπευσε να του απαντήσει επίσης: «Είναι από την Αμερική (οι τέσσερις βουλευτές) και έχεις δίκιο για ένα πράγμα: Αυτή τη στιγμή, η κυβέρνησή τους είναι μία πλήρης και ολοκληρωτική καταστροφή».

They're from America, and you're right about one thing: Currently their government is a complete and total catastrophe. https://t.co/NvsnFSN8mb — Hillary Clinton (@HillaryClinton) July 14, 2019

«Εγώ άραγε εντάσσομαι στην κατηγορία του Προέδρου;» διερωτήθηκε ο γερουσιαστής Ντικ Ντάρμπιν από το Ιλινόι, μιλώντας στο CBS, αναφερόμενος στην καταγωγή του από τη Λιθουανία.

Η Οκάζιο-Κορτέζ ήταν καταπέλτης εναντίον του σε μία σειρά από tweets: «Κύριε Πρόεδρο, η χώρα από την οποία ήρθα, και η χώρα στην οποία όλοι μας ορκιζόμαστε, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες… Και επειδή δεν μπορείτε να δεχθείτε την Αμερική που μας εξέλεξε, δεν μπορείτε να δεχθείτε ότι δεν σας φοβόμαστε. Δεν μπορείτε να δεχθείτε ότι καταγγέλλουμε τα λάθη σας και έχουμε ένα θετικό όραμα για αυτή τη χώρα. Και αυτό σας κάνει να βράζετε (από θυμό)».

You are angry because you don’t believe in an America where I represent New York 14, where the good people of Minnesota elected @IlhanMN, where @RashidaTlaib fights for Michigan families, where @AyannaPressley champions little girls in Boston. /2 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 14, 2019

Ακολούθησε η Ιλχάν Ομάρ, χρησιμοποιώντας μία φράση του Ρόμπερτ Κένεντι: «Παλεύουμε να προστατέψουμε τη χώρα μας, από τον χειρότερο, πιο διεφθαρμένο και άχρηστο πρόεδρο που έχουμε δει ποτέ. Υποστηρίζετε τον λευκό εθνικισμό επειδή είστε θυμωμένος που άνθρωποι σαν εμάς βρίσκονται στο Κογκρέσο και πολεμάνε εναντίον της γεμάτης μίσος ατζέντας σας. “Η απάντηση της Αμερικής στον μη ανεκτικό άνθρωπο είναι η διαφορετικότητα, αυτή που έχει εμπνεύσει η κληρονομιά μας της θρησκευτικής ελευθερίας”. – Ρόμπερτ Κένεντι».

You are stoking white nationalism bc you are angry that people like us are serving in Congress and fighting against your hate-filled agenda. “America's answer to the intolerant man is diversity, the very diversity which our heritage of religious freedom has inspired.” -RFK — Ilhan Omar (@IlhanMN) July 14, 2019

Η Αγιάνα Πρέσλι, το τρίτο μέλος της «παρέας» υποσχέθηκε στον Τραμπ ότι δεν θα τον αφήσουν ήσυχο: «Ο ρατσισμός είναι σαν αυτόν. Η δημοκρατία είναι σαν εμάς. Και δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Μόνο πίσω στην Ουάσινγκτον για να πολεμήσουμε για τις οικογένειες που περιθωριοποιείς και δαιμονοποιείς κάθε ημέρα».

THIS is what racism looks like. WE are what democracy looks like. And we’re not going anywhere. Except back to DC to fight for the families you marginalize and vilify everyday. pic.twitter.com/vYzoxCgN0X — Ayanna Pressley (@AyannaPressley) July 14, 2019

Από τη μεριά της, η Ρασίντα Τλάιμπ, του απάντησε: «Συνέχισε να μιλάς και το μόνο που καταφέρνεις είναι να με κάνεις να εργάζομαι σκληρότερα. Είμαι περήφανη για τις παλαιστινιακές μου ρίζες και ένας αδύναμος εκφοβιστής σαν εσένα, δεν κερδίζει ποτέ».

P.S. @realdonaldtrump, keep talking, you just make me work harder. I'm proud of my Palestinian roots & a WEAK bully like you never wins. This is what America looks like ⬇️. P.S.S. #13thDistrictStrong will lead the fight for the #BoostAct #JusticeforAllAct while you golf. https://t.co/NY9QgamHml pic.twitter.com/1NkCi0syB7 — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) July 14, 2019

Το εντυπωσιακό αλλά και αναμενόμενο είναι ότι κανένας Ρεπουμπλικάνος δεν καταδίκασε τα σχόλια του προέδρου τους. Ο μόνος που στάθηκε στο πλευρό των τεσσάρων γυναικών ήταν ο Τζάστιν Αμας, πρώην ρεπουμπλικάνος βουλευτής που αποκήρυξε το κόμμα του λόγω Τραμπ και ανεξαρτητοποιήθηκε, καταδικάζοντας τα σχόλιά του, ως «ρατσιστικά και αηδιαστικά».

Αντιδράσεις όμως, υπήρξαν και από την πλευρά της βρετανίδας πρωθυπουργού, που χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ «απολύτως απαράδεκτες».

Οπως δήλωσε ο εκπρόσωπός της, «η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε απέναντι σε αυτές τις γυναίκες είναι απολύτως απαράδεκτη».