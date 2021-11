Την έβδομη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του κατέκτησε ο Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε την έβδομη Χρυσή Μπάλα στην καριέρα του, γράφοντας άλλη μία λαμπρή σελίδα στην ποδοσφαιρική ιστορία του.

Ο αργεντινός ποδοσφαιριστής έχει κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, το 2015 και το 2019.

HERE IS THE WINNER!

SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC

