Τέλος εποχής: Ο Ρότζερ Φέντερερ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το τένις

Περισσότεροι από 1.500 αγώνες, ορισμένοι εξ αυτών επικοί, που έγραψαν την ιστορία του τένις. Εικοσιτέσσερα χρόνια καριέρας. Είκοσι τίτλοι σε τουρνουά Γκραν Σλαμ. Ένας από τους μεγαλύτερους της παγκόσμιας αντισφαίρισης. Στα 41 του χρόνια, ο μέγας Ρότζερ Φέντερερ, που μαζί με τους άλλους δύο των Big-3, τον Ραφαέλ Ναδάλ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, διαμόρφωσαν το άθλημα τις τελευταίες δεκαετίες και το έκαναν ακόμα πιο αγαπητό, ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την αγωνιστική δράση.

Ο ίδιος, σε μήνυμά του στα social media, επικαλέστηκε τους τραυματισμούς του. «Τα τελευταία τρία χρόνια οι προκλήσεις ήταν με τη μορφή τραυματισμών και χειρουργικών επεμβάσεων. Δούλεψα σκληρά να επανέλθω σε αγωνιστική φόρμα, αλλά ξέρω τις αντοχές και τα όρια του κορμιού μου. Και το μήνυμά του σε εμένα ήταν σαφές», είπε ο Ελβετός.

«Το τένις ήταν μαζί μου περισσότερο γενναιόδωρο απ’ όσο θα μπορούσα να ονειρευτώ, αλλά τώρα πρέπει να παραδεχτώ ότι. είναι ώρα να βάλω ένα τέλος στην καριέρα μου», είπε, για να συμπληρώσει ότι το τέλος θα δοθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Laver Cup στο Λονδίνο.

