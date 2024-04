Τέιλορ Σουίφτ: Νέο άλμπουμ εν μέσω εμπορικής φρενίτιδας

Η εμπορική προώθηση που συνοδεύει το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ ταιριάζει στο μέγεθος της μεγαλύτερης ποπ σταρ των καιρών μας. Η πανταχού παρούσα τραγουδίστρια κυριαρχεί στα μουσικά τσαρτς, στο συναυλιακό καλεντάρι, στον φετινό τελικό του αμερικανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και στα βραβεία Γκράμι.

Τις ημέρες που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας του «The Tortured Poets Department» η φιγούρα της Σουίφτ επικρατούσε παντού στις ΗΠΑ.

Οι στίχοι της έγιναν βάση για ένα παιχνίδι λέξεων της Apple Music. Μια ολόκληρη βιβλιοθήκη με την υποστήριξη του Spotify και το σήμα της τραγουδίστριας σε απαλό ροζ και γκρι χρώμα εμφανίστηκε σε ένα εμπορικό συγκρότημα στο Λος Αντζελες. Στο Σικάγο, μια μπάρα με κωδικό ζωγραφισμένο σε έναν τοίχο από τούβλα κατεύθυνε τα κινητά τηλέφωνα των θαυμαστών της στο YouTube.

Βίντεο στους λογαριασμούς της κοινωνικής δικτύωσης, που έδειχναν γραφομηχανές-αντίκες και υδρόγειες σφαίρες με καρφίτσες, αναλύονταν ατελείωτα για στοιχεία σχετικά με τη μουσική της. Ο δορυφορικός σταθμός SiriusXM πρόσθεσε έναν ραδιοφωνικό σταθμό που παίζει όλη μέρα τα τραγούδια της.

Ισως το μόνο πράγμα που δεν έκανε η Σουίφτ τον τελευταίο μήνα ήταν μια συνέντευξη, επισημαίνουν οι New York Times. Σε αυτό το στάδιο της καριέρας της, η κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ υπερβαίνει την προώθηση των πωλήσεων, που αναμένεται να σπάσουν ξανά όλα τα ρεκόρ. Είναι μια δοκιμασία για τη μουσική βιομηχανία εν γένει, με τις πλατφόρμες τεχνολογίας και τα μέσα ενημέρωσης να συναγωνίζονται για την καταγραφή της φρενίτιδας των θαυμαστών της.

Το Threads, η νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της Meta, πρόσφερε στους φανατικούς θαυμαστές της Σουίφτ ένα ειδικά προσαρμοσμένο λογότυπο στους λογαριασμούς τους. Η δύναμη της τραγουδίστριας είναι τέτοια που την περασμένη εβδομάδα τόλμησε να αψηφήσει την απόφαση της δισκογραφικής εταιρείας της, η οποία έχει αποσύρει τα βίντεο όλων των καλλιτεχνών της από το TikTok, επιστρέφοντας τα τραγούδια της στην πλατφόρμα.

Το βίντεο κλιπ του πρώτου σινγκλ από το άλμπουμ, με τίτλο «Fortnight», θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα τα ξημερώματα του Σαββάτου και θα προκαλέσει πανζουρλισμό στο διαδίκτυο. Το άλμπουμ «The Tortured Poets Department» καταφθάνει την ώρα που το προφίλ της 34χρονης σταρ ανεβαίνει σε ολοένα και πιο δυσθεώρητα επίπεδα, που αγγίζουν τον πολιτιστικό κορεσμό.

Η περυσινή τουρνέ της, από την οποία προέκυψε μια ταινία που έσπασε τα ταμεία, υπήρξε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, συντρίβοντας τα εισπρακτικά ρεκόρ συναυλιών (κοντά στα 2 δισ. δολάρια) και ανυψώνοντας εκατοντάδες τοπικές οικονομίες. Το ειδύλλιό της με τον ποδοσφαιριστή των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, έγινε πρωτοσέλιδο σε ολόκληρο τον κόσμο και οδήγησε στην εμφάνισή της στο ημίχρονο του Super Bowl, του τελικού του αμερικανικού ποδοσφαίρου, δηλαδή του προγράμματος με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στις ΗΠΑ.

Αλλά υπάρχει και συνέχεια. Και μόνο η πιθανότητα να υποστηρίξει δημόσια έναν από τους υποψήφιους για την αμερικανική προεδρία στις εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου –τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν– έχει επιφέρει χειμάρρους αναλύσεων από τους επιρρεπείς στη συνωμοσιολογία πολιτικούς αναλυτές που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς επειδή μια πιθανή υποστήριξή της προς τον Μπάιντεν ενδέχεται να εξασφαλίσει την επανεκλογή του.

Το νέο άλμπουμ της Σουίφτ συνοδεύεται από ένα ποίημα γραμμένο από τη βετεράνο τραγουδίστρια και συνθέτρια των Fleetwood Mac Στίβι Νικς, το οποίο ξεκινά με τον στίχο «Ηταν ερωτευμένος μαζί της / ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε» – γεγονός που επιβεβαιώνει την υποψία πολλών φαν της ότι το «The Tortured Poets Department» έχει ως κεντρικό θέμα την απογοήτευση και τη σήψη των σχέσεων.

Το ομότιτλο του άλμπουμ τραγούδι ξεκινά με στίχους που αποτυπώνουν ένα χαρακτηριστικό των συνθέσεων της Σουίφτ, την ανάμνηση ενός χαμένου έρωτα: «Αφησες τη γραφομηχανή σου στο διαμέρισμά μου / κατευθείαν από το τμήμα βασανισμένων ποιητών». Στη διάρκειά του η τραγουδίστρια αναφέρει ονόματα καλλιτεχνών που την έχουν επηρεάσει, όπως ο ιρλανδός ποιητής Ντίλαν Τόμας και η «ιέρεια» του πανκ ροκ Πάτι Σμιθ.

Οι Τζακ Αντόνοφ και Ααρον Ντέσνερ, παραγωγοί και συνθέτες που είναι οι κύριοι συνεργάτες της Σουίφτ τα τελευταία χρόνια, υπογράφουν την παραγωγή του άλμπουμ, προσφέροντας το χαρακτηριστικό τους μείγμα κυκλοθυμικών, παλλόμενων ηλεκτρονικών κομματιών (όπως το «Florida!!!», ντουέτο με τη Φλόρενς Γουέλτς των Florence + the Machine) και λεπτεπίλεπτων ακουστικών συνθέσεων (όπως στο «LOML» – Love Of My Life).

Το «The Tortured Poets Department» είναι ο ένατος δίσκος της πολυγραφότατης Σουίφτ τα τελευταία πέντε χρόνια –ανάμεσά τους πέντε νέα άλμπουμ και τέσσερις επανηχογραφήσεις παλαιότερων. Και οι εννέα προηγούμενοι ανέβηκαν στο Νο 1 των ΗΠΑ. Η ίδια η τραγουδίστρια δήλωσε επί σκηνής τον περασμένο Αύγουστο στο Λος Αντζελες ότι στη διάρκεια της πανδημίας έγινε πιο δημιουργική από ποτέ.

«Αποφάσισα, λοιπόν, για να διατηρήσω τη σύνδεση μαζί σας –καθώς δεν μπορούσα να κάνω ζωντανές εμφανίσεις–, να φτιάξω και να κυκλοφορήσω όσο το δυνατόν περισσότερα άλμπουμ» είπε στους θαυμαστές της που παραληρούσαν. Από τότε η τραγουδίστρια και συνθέτρια έχει κυκλοφορήσει δύο ακόμη νέα άλμπουμ.

Το διεθνές φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ δεν έχει προηγούμενο στα ιστορικά της μουσικής βιομηχανίας. Θα πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο 60 χρόνια πίσω, στην εποχή της Beatlemania, για να βρούμε άλλους καλλιτέχνες αντίστοιχα επιδραστικούς στην ποπ κουλτούρα – αλλά ακόμα και τα θρυλικά Σκαθάρια δεν κρατούσαν τους φαν τους με κομμένη την ανάσα για κάθε νέα κυκλοφορία, δήλωση, εμφάνιση ή πολιτικοκοινωνική παρέμβασή τους.

