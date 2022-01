Στην αντεπίθεση τα Εμιράτα: Κατέστρεψαν βάση πυραύλων των Χούτι

Το υπουργείο Αμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευθεί από σιίτες αντάρτες Χούτι από την Υεμένη.

Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν σε περιοχές γύρω από το Αμπού Ντάμπι, χωρίς να υπάρξουν απώλειες, όπως έγινε γνωστό.

Οι σιίτες αντάρτες Χούτι στην Υεμένη απείλησαν, από την πλευρά τους, να εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον των ΗΑΕ, λίγες ώρες αφού εκτόξευσαν τους δύο βαλλιστικούς πυραύλους, για τους ανέλαβαν την ευθύνη.

Οι Χούτι εκτόξευσαν πυραύλους Zulfiqar εναντίον της αεροπορικής βάσης αλ Ντάφρα στο Αμπού Ντάμπι, την οποία χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ, καθώς και άλλους ευαίσθητους στόχους, αλλά και drones με κατεύθυνση το Ντουμπάι.

MOD Joint Operations Command announces that at 04:10 hrs Yemen time an F-16 destroyed a ballistic missile launcher in Al Jawf, immediately after it launched two ballistic missiles at Abu Dhabi. They were successfully intercepted by our air defence systems. Video attached. pic.twitter.com/laFEq3qqLm

— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 24, 2022