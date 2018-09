Στη Βενεζουέλα πεθαίνουν από την πείνα και ο Μαδούρο τρώει κοψίδια στον Salt Bae [εικόνες&βίντεο]

Mία ανάρτηση του διάσημου τούρκου σεφ Νουσρέτ Γκιοκτσέ -γνωστού ως «Salt Bae» για τον χαρακτηριστικό θεατρικό τρόπο με τον οποίο ρίχνει αλάτι στο κρέας που μαγειρεύει- στα social media ήταν αρκετή για να ξεσπάσει θύελλα οργής κατά του δικτάτορα της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο που επιμένει να περιφρονεί την επισιτιστική τραγωδία που είναι σε εξέλιξη στη χώρα του.

Την ώρα που οι πολίτες της Βενεζουέλας έχουν χάσει περισσότερα από 11 κιλά κατά μέσο όρο, λόγω της έλλειψης βασικών ειδών διατροφής, με το κόκκινο κρέας να θεωρείται είδος πολυτελείας για πολύ λίγους (και κυρίως ανθρώπους πολύ κοντά στο περιβάλλον του προέδρου της λατινοαμερικανικής χώρας), ο Μαδούρο είπε να κάνει μία στάση στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια της ασιατικής του περιοδείας, επιλέγοντας να δειπνήσει στο εστιατόριο του διάσημου σεφ.

Eκεί είχε την ευκαιρία να γευτεί όλες τις γαστρονομικές δημιουργίες του «Salt Bae» και αφού ολοκλήρωσε το χορταστικό δείπνο του, για το τελείωμα τον περίμενε και ένα κουτί πούρα με το όνομά του πάνω.

Ο τούρκος σεφ θέλησε να μοιραστεί το πλουσιοπάροχο δείπνο του Μαδούρο στα social media, ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες στους επίσημους λογαριασμούς που διατηρεί σε Twitter και Ιnstagram.

Ηταν τέτοια όμως η κατακραυγή – όχι μόνο για τον προκλητικό δικτάτορα, αλλά και για τον ίδιο τον Γκιοκτσέ- που τελικά υποχρεώθηκε να κατεβάσει τις αναρτήσεις του.

