Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Ιρκούτσκ – Νεκροί οι δύο πιλότοι

Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε την Κυριακή σε διώροφη κατοικία στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνήτη της περιφέρειας.

Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ανέφερε ότι το αεροσκάφος, ένα Su-30, συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης. Οι δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους.

The Investigative Committee opened a criminal case over the crash of a military plane in the #Irkutsk region under the article "Violation of safety rules and operation of air transport". pic.twitter.com/AnpocO5ARI

Η έκταση της πυρκαγιάς έφτασε τα 200 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

❗️In the #Russian city of #Irkutsk, a military plane crashed on a residential building

According to the Russian Emergencies Ministry, it was a Su-30 that crashed during a test flight.

The area of ​​the fire reached 200 square meters.

Both pilots died in the crash. pic.twitter.com/Jgra5ajckV

