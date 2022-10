Νότια Ρωσία: 13 νεκροί –ανάμεσά τους και τρία παιδιά– από τη συντριβή του Sukhoi-34 πάνω σε πολυκατοικία

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή βομβαρδιστικού μαχητικού αεροσκάφους Sukhoi-34 στη Γέισκ, στη νότια Ρωσία, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Τα σωστικά συνεργεία ολοκλήρωσαν την έρευνα στα συντρίμμια (…). Συνολικά 13 άνθρωποι είναι νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ 19 άνθρωποι είναι τραυματίες», διευκρίνισε το υπουργείο, για τη συντριβή του Sukhoi-34 σε εννιαώροφη πολυκατοικία με περίπου 600 ενοίκους.

Η Γέισκ ανήκει στην περιφέρεια του Κράσνονταρ και βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, απέναντι από τη Μαριούπολη στις ακτές της Αζοφικής.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αφού ενημερώθηκε για το δυστύχημα, έστειλε στη Γέισκ τον υπουργό Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο και τον υπουργό αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων Αλεξάντρ Κουρένκοφ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Οταν κατέπεσε το Sukhoi-34 «πήραν φωτιά τα καύσιμα» που μετέφερε, εξήγησε τη Δευτέρα το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «ανέβηκαν» τρομακτικές εικόνες από αυτόπτες μάρτυρες της συντριβής του αεροσκάφους και κάμερες παρακολούθησης.

Σύμφωνα με το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στους πέντε από τους εννέα ορόφους της πολυκατοικίας, εμβαδού περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων.

Λίγο αργότερα, το υπουργείο Αμυνας επιβεβαίωνε ότι οι δύο πιλότοι του βομβαρδιστικού πρόλαβαν να κάνουν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους.

The pilot of the Sukhoi Su-34 fighter-bomber which hit the residential building in Yeysk, #Russia . He has ejected from his plane & is lying stunned on the ground in front of the destruction he has wreaked, still in his chute. Russia has opened a "criminal case". #Ukraine pic.twitter.com/ODLlP3sBOv

Επρόκειτο, διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, για εκπαιδευτική πτήση κατά την οποία «ο ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους έπιασε φωτιά την ώρα της απογείωσης».

Στο βίντεο κάτω, διακρίνονται πολίτες να βοηθούν τον έναν από τους δύο πιλότους μετά την εκτίναξή του.

Αφού τον ρωτούν αν είναι καλά, τον ρωτούν αν τον κατέρριψαν, και εκείνος απαντά αρνητικά.

A video with the pilot of the crashed Su-34 in #Yeysk

The pilot was conscious after the crash, but he could not get up and take off his parachute.

The pilot’s conversation with eyewitnesses:

– Everything is fine?

– Yes

– It was shot down, right?

– No

– Let me help you. pic.twitter.com/uSSh2uq9A0

— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022