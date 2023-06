Ρωσία: Χάκερ «κατέλαβαν» τηλεοπτικό σταθμό και έσπειραν τον πανικό με ψεύτικο βίντεο του Πούτιν

Τα σαμποτάζ σε ρωσικό έδαφος συνεχίστηκαν και την Δευτέρα, αυτή τη φορά στις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες της χώρας, με μία ψεύτικη είδηση να τρομοκρατεί τους τηλεθεατές και να εξοργίζει το Κρεμλίνο.

Συγκεκριμένα, στον τηλεοπτικό σταθμό Mir προβλήθηκε ένα βίντεο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να κοιτά την κάμερα και να ανακοινώνει την επιβολή στρατιωτικού νόμου σε τρεις περιφέρειες που συνορεύουν με την Ουκρανία, Μπέλγκοροντ, Μπριάνσκ και Κουρσκ, καθώς επίσης να ανακοινώνει γενική επιστράτευση. Το ίδιο μήνυμα μεταδόθηκε και από τη συχνότητα του ραδιοφώνου του Mir.

Σύμφωνα με την Telegraph, βίντεο από όλη τη Ρωσία που ανέβηκαν στα social media, έδειχναν πολίτες να παρακολουθούν τον Πούτιν στην τηλεόραση ή να τον ακούν στο ραδιόφωνο και να εκφράζουν την έκπληξη ή τον θυμό τους.

Στο ψεύτικο βίντεο, ο Πούτιν φαίνεται να στέκεται δίπλα σε μία ρωσική σημαία, ενώ ακούγεται να λέει: «Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους Ρώσους και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κερδίσουμε τον επικίνδυνο και ύπουλο εχθρό».

The Kremlin rushed to state that someone hacked Russian TV and radio channels, and posted an allegedly fake video with Putin announcing the invasion of Ukrainian troops into the border regions of #Russia, as well as the general mobilization and evacuation of citizens. pic.twitter.com/pGGtxtlygq

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) June 5, 2023