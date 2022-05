Πρώην επικεφαλής της ΜΙ6: Ο Πούτιν είναι πολύ άρρωστος – θα μπει σε σανατόριο το 2023

Πληθαίνουν οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του Βλαντίμιρ Πούτιν, που κυκλοφορούν ξανά τους τελευταίους μήνες, έπειτα από διάφορα βίντεο στα οποία ο ρώσος πρόεδρος εμφανίζει ασυνήθιστη για τον ίδιο συμπεριφορά και προβλήματα αστάθειας.

Μάλιστα, ο πρώην διοικητής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6, Ρίτσαρντ Ντίαρλοβ, είπε ότι ο Πούτιν θα αντέξει στο Κρεμλίνο το πολύ έναν χρόνο ακόμα, και ότι το 2023 θα κλειστεί σε σανατόριο.

«Πιστεύω ότι ο Πούτιν θα έχει φύγει μέχρι το 2023, ενώ πιθανότατα θα καταλήξει σε σανατόριο, και έτσι θα τελειώσει η ηγεσία του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βρετανός πρώην πράκτορας, προσθέτοντας ότι «αυτός θα είναι ένας τρόπος να μη γίνει βίαιη ανατροπή της κυβέρνησης στη Ρωσία».

Ο Ντίαρλοβ, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως πράκτορας και στη Ρωσία, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν σενάρια για τη διαδοχή του.

«Πλησιάζουμε στο τέλος αυτού του καθεστώτος στη Ρωσία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξαφανιστεί κιόλας. Μέσα στους επόμενους 18 μήνες, πάντως, θα καταρρεύσει», είπε.

«Δεν λέω ότι δεν θα βγει από το σανατόριο, αλλά δεν θα μπορεί πλέον να θεωρηθεί ηγέτης της Ρωσίας. Και αυτός είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε κάπως τα πράγματα χωρίς πραξικόπημα», τόνισε.

Η βασική αιτία για αυτή την εξέλιξη, όπως είπε, είναι οι συνέπειες των κυρώσεων στη ρωσική οικονομία, που θα αρχίσουν να φαίνονται περισσότερο τους επόμενους μήνες.

How long does Putin have left? @juliamacfarlane poses the question to ex-chief of MI6 Sir Richard Dearlove. Tune in for a deep dive into how #Russia has combated sanctions and what choices remain for the businesses leaving Russia. Only on One Decision. https://t.co/i7UbguaCkw pic.twitter.com/BahtZLvVJz

— onedecisionpodcast (@onedecisionpod) May 19, 2022