Το «φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ» θα διδάσκεται τώρα και στο Χάρβαρντ

Φαινόμενο της μουσικής βιομηχανίας, η πολυβραβευμένη Τέιλορ Σουίφτ κάνει κοινό και κριτικούς να παραληρούν (τουλάχιστον στον αγγλοσαξονικό κόσμο), ενώ κυριάρχησε και στο box office του Χόλιγουντ και η σχέση της με τον παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κες έφερε μια νέα βάση θαυμαστών στο σχετικό πρωτάθλημα, το NFL.

Τώρα ο αντίκτυπος της δημοφιλέστερης τραγουδίστριας της ποπ στον πλανήτη θα μελετηθεί στο αναμφισβήτητα πιο διάσημο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Το Χάρβαρντ προσφέρει στους φοιτητές του ένα μάθημα, που εξερευνά τη ζωή και την καριέρα της Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και την κουλτούρα των θαυμαστών της, οι οποίοι είναι από τους πιο αφοσιωμένους φαν στον κόσμο της μουσικής, γράφει στους βρετανικούς Times από το Λος Αντζελες ο Κίραν Σάουθερν.

Το μάθημα «Taylor Swift and Her World» («Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Κόσμος της») έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την άνοιξη και θα το διδάξει η καθηγήτρια, ποιήτρια και κριτικός Στέφανι Λ. Μπερτ. «Το 2009, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ακούσεις το “You Belong with Me” της Τέιλορ Σουίφτ, που παιζόταν παντού, στο ραδιόφωνο, στα παντοπωλεία και στην τηλεόραση. Η καθηγήτρια Αγγλικών του Χάρβαρντ, Στέφανι Λ. Μπερτ θυμάται ακόμα την πρώτη φορά που το άκουσε, περιγράφοντάς το ως πολύ “καλύτερο” και “πιο συναρπαστικό” από όλα τα άλλα ποπ τραγούδια, που έπαιζαν εκείνη την εποχή», αναφέρει η ανακοίνωση του μαθήματος στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, η Μπερτ εξακολουθεί να είναι μια σκληροπυρηνική «Σουίφτι» (όπως λέγονται οι φαν της τραγουδίστριας) και το ενδιαφέρον της για την Τέιλορ Σουίφτ την ακολούθησε στην τάξη, αναφέρει ακόμα ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου, προσθέτοντας ότι σε αυτό το μάθημα, «οι φοιτητές θα μελετήσουν σε βάθος τους στίχους, τη μουσική και τις επιρροές της Σουίφτ, αναλύοντας τον κατάλογό της και διαβάζοντας μια σειρά από συγγραφείς, που η Μπερτ θεωρεί σχετικούς με την κατανόηση της τέχνης της».

Το μάθημα θα ερευνήσει τις γυναίκες καλλιτέχνες που άνοιξαν τον δρόμο για τη Σουίφτ, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η Ντόλι Πάρτον. Η 33χρονη Τέιλορ, θα μελετηθεί επίσης σε ένα ευρύτερο λογοτεχνικό πλαίσιο, με την περιγραφή του μαθήματος να αναφέρει ότι θα διαβαστούν «λογοτεχνικά έργα σημαντικά για εκείνη και έργα για το τραγούδι και την ερμηνεία, μυθιστορήματα, απομνημονεύματα και ποιήματα μεταξύ άλλων των Γουίλα Κάδερ, Τζέιμς Γουέλντον Τζόνσον, Τρέισι Θορν και Γουίλιαμ Γουέρντσγουορθ».

Ωστόσο, το μάθημα δεν θα είναι αποκλειστικά διανοουμενίστικο. Η Στέφανι Μπερτ, που θα το διδάξει, είπε μεταξύ άλλων στο TMZ Live: «Στην πραγματικότητα, επειδή η προσωπική της ζωή είναι τόσο συνδεδεμένη με τη σύνθεση των τραγουδιών της, το με ποιους βγαίνει θα απασχολήσει κάπως αυτό το μάθημα». Ωστόσο, η καθηγήτρια Αγγλικών του Χάρβαρντ σημείωσε ότι πιθανότατα δεν θα ασχοληθούν πολύ με τον 34χρονο παίκτη του NFL Τράβις Κελς «κυρίως επειδή δεν έχει κυκλοφορήσει τραγούδι της γι’ αυτόν», τουλάχιστον όχι μέχρι στιγμής. (Αν πάντως η ιστορία δίνει κάποια ένδειξη, ίσως χρειαστεί να χωρίσει πρώτα μαζί του για να γράψει ένα τραγούδι για τον Κελς).

Σε κάθε περίπτωση, το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ δεν είναι το μοναδικό, που ασχολείται με την κορυφαία ποπ σταρ της εποχής μας. Απλά προστίθεται στον μεγάλο κατάλογο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που έχουν αναγγείλει για το επόμενο εξάμηνο, του 2024, μαθήματα με αντικείμενο το φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ.

Το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα της αφιερώνει επίσης ένα μάθημα με τίτλο «Musical Storytelling with Taylor Swift and Other Iconic Female Artists», το οποίο θα διδάξει η Μελίνα Χιμένεζ, επίσης καθηγήτρια Αγγλικών, και όπου για 13 εβδομάδες οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν την καριέρα της Σουίφτ στο πλαίσιο άλλων γυναικών τραγουδοποιών, όπως η Ντόλι Πάρτον, η Αρίθα Φράνκλιν και η Μπίλι Χόλιντέι.

Το Ινστιτούτο Κλάιβ Ντέιβις του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης έχει, εξάλλου, – από τον Ιανουάριο του 2022- ένα μάθημα για την Τέλορ Σουίφτ, το οποίο διδάσκει η δημοσιογράφος του περιοδικού Rolling Stone Μπρίτανι Σπάνος. Οπως αναφέρει το Variety, το μάθημα καλύπτει την εξέλιξη της Σουίφτ ως δημιουργικής επιχειρηματία μουσικής, την κληρονομιά των τραγουδοποιών της ποπ και της κάντρι, τις συζητήσεις για τη νεολαία και την κοριτσίστικη ηλικία, και τις φυλετικές πολιτικές στη σύγχρονη ποπ. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Κίραν Σουίφτ στους Times του Λονδίνου, η ποπ σταρ μίλησε κατά την έναρξη του μαθήματος και αργότερα της απονεμήθηκε τιμητικό πτυχίο.

