Ποιος θα το περίμενε: Πρωταγωνιστής σε καμπάνια κατά του Brexit ο… Νάιτζελ Φάρατζ

Μια νέα εθνική διαφημιστική καμπάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο βασίζεται στο σχόλιο του Νάιτζελ Φάρατζ, άλλοτε υπέρμαχου του Brexit, ο οποίος δήλωσε στην εκπομπή Newsnight του BBC στις αρχές Μαΐου ότι η Βρετανία δεν έχει επωφεληθεί οικονομικά από την αποχώρηση από την ΕΕ.

«Το Brexit απέτυχε», δήλωσε τότε ο πρώην ηγέτης του κόμματος του Brexit. «Δεν πετύχαμε τους στόχους μας στο Brexit και οι Συντηρητικοί μάς απογοήτευσαν πολύ, πολύ άσχημα».

Αυτές οι λέξεις πρόκειται τώρα να κοσμούν διαφημιστικές πινακίδες σε όλη τη χώρα.

Η Led By Donkeys, οργάνωση κατά του Brexit, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχει βάλει τις αφίσες με τα σχόλια του Φάρατζ σε τοποθεσίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Αμπερντίν έως το Γιόβιλ.

Συνολικά 150 γιγαντοαφίσες -η καθεμία με μια φωτογραφία του Φάρατζ- έχουν τοποθετηθεί σε πόλεις της Βρετανίας.

Η βρετανική οικονομία αγωνίζεται να ανακάμψει μετά τα τριπλά σοκ της πανδημίας, του πολέμου στην Ουκρανία και της αναταραχής από την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ.

Το Γραφείο Ευθύνης του Προϋπολογισμού, «έδειξε» το Brexit ως υπεύθυνο για το πλήγμα στις εμπορικές συναλλαγές της Βρετανίας.

Ο Φάρατζ, ο οποίος παρουσιάζει μια εκπομπή στο βρετανικό κανάλι GB News, άφησε υπονοούμενα για επιστροφή του στην πολιτική, λέγοντας στην Daily Telegraph ότι είναι απογοητευμένος από τους χειρισμούς της κυβέρνησης τόσο στο Brexit όσο και στο Μεταναστευτικό.

Sunderland. Bolton. Manchester. Middlesbrough. Four more of the 150 billboards people paid to put up across the UK. If you see one, grab a selfie with it and share it with #BrexitHasFailed. We’ll repost some of the best shots 👀 pic.twitter.com/Xn6O0HXwu0

— Led By Donkeys (@ByDonkeys) May 31, 2023