Πελόζι κατά Κίνας: Δεν μπορεί να εμποδίσει ξένους ηγέτες να ταξιδέψουν στην Ταϊβάν

Τη δική της απάντηση στο Πεκίνο έδωσε η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής της στην Ταϊβάν, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Κίνας.

Μερικά λεπτά, μόλις, από την προσγείωσή της στη μικρή χώρα, η οποία διεκδικείται από τους Κινέζους εδώ και δεκαετίες, ο κινεζικός στρατός τέθηκε σε αυξημένη ετοιμότητα και εξήγγειλε εκτεταμένες στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από το αυτοδιοικούμενο νησί, ενώ το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών έστειλε απειλητικά μηνύματα σε Ταϊπέι και Ουάσινγκτον (περισσότερα εδώ). Η αντίδραση της Κίνας στην επίσκεψη Πελόζι συνεχίστηκε με οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του γειτονικού της κράτους (περισσότερα εδώ).

Την επομένη της άφιξης της στην Ταϊπέι, η αμερικανίδα πολιτικός δήλωσε ότι «δυστυχώς η Ταϊβάν εμποδίστηκε να συμμετάσχει σε παγκόσμιες συνόδους, με πιο πρόσφατη εκείνη του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, εξαιτίας των αντιρρήσεων του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος», για να προσθέσει: «Παρότι μπορούν να εμποδίσουν την Ταϊβάν να στείλει τους ηγέτες της σε παγκόσμια φόρουμ, δεν μπορούν να εμποδίσουν τους ξένους ηγέτες –ή οποιονδήποτε άλλον θέλει– να ταξιδέψουν στην Ταϊβάν για να τιμήσουν την ακμάζουσα Δημοκρατία της, να επισημάνουν τις επιτυχίες της και να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή για συνεχή συνεργασία».

Σε σχετική ανακοίνωση που εξεδόθη την Τετάρτη η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων μίλησε για μία επίσκεψη που αποτελεί μέρος των συναντήσεων που έχουν οι ΗΠΑ και με άλλες δυνάμεις στον Ινδο-Ειρηνικό, με επίκεντρο την ασφάλεια και την ευημερία, πεδία στα οποία «η Ταϊβάν είναι παγκόσμιος ηγέτης» και τόνισε εκ νέου, εν συνεχεία, πως «η αλληλεγγύη της Αμερικής με τον λαό της Ταϊβάν είναι πιο σημαντική από ποτέ σήμερα , καθώς συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία ενάντια στην απολυταρχία στη (σ.σ. συγκεκριμένη) περιοχή και στον κόσμο».

Σε ανάλογη δήλωση είχε προβεί και την προηγούμενη ημέρα, λέγοντας πως οι ΗΠΑ θα σταθούν δίπλα στον λαό της Ταϊβάν με φόντο την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κόσμος «μεταξύ απολυταρχίας», μία έμμεση μομφή για το κινεζικό καθεστώς, «και δημοκρατίας», υποστηρίζοντας, παράλληλα, πως η επίσκεψη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο νησί δεν έρχεται σε αντίθεση με τη μακροχρόνια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ή τα κοινά ανακοινωθέντα ΗΠΑ-Κίνας σε σχέση με το καθεστώς της χώρας.

Στις δηλώσεις της νωρίτερα την Τετάρτη στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ-γουέν, η κυρία Πελόνι τόνισε, αντίστοιχα, πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να έχει πάντα η Ταϊβάν ελευθερία με ασφάλεια και δεν θα κάνουν πίσω από τη θέση τους αυτή», μολονότι η Ουάσινγκτον σέβεται την πολιτική της «Ενιαίας Κίνας».

It was also my high honor to receive from President @iingwen of Taiwan the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of our treasured friendship. Make no mistake: America remains unwavering in our commitment to the people of Taiwan– now & for decades to come. pic.twitter.com/yFcVQil4TT

