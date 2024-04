Ουκρανία: 13 άμαχοι νεκροί από ρωσικούς πυραύλους στο Τσερνίχιβ

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ κτίρια και υποδομές υπέστησαν ζημιές σε τριπλό ρωσικό χτύπημα το πρωί της Τετάρτης, στο Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Καθώς η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπά ουκρανικές πόλεις που στερούνται μέσα αντιαεροπορικής άμυνας, κορυφαίοι αξιωματούχοι της χώρας εντείνουν τις εκκλήσεις για διεθνή στήριξη, λέγοντας ότι η καταστροφή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε αποφασιστικότητα και στήριξη από συμμάχους μερικές ώρες μετά την επίθεση.

«Αυτό δεν θα είχε συμβεί αν η Ουκρανία είχε λάβει αρκετά μέσα αντιαεροπορικής άμυνας και αν η αποφασιστικότητα του κόσμου για αντίσταση στην ρωσική τρομοκρατία ήταν αρκετή», κατήγγειλε ο ουκρανός πρόεδρος.

Ο εκτελών χρέη δημάρχου στο Τσερνίχιβ, Ολεξάντρ Λομάκο, δήλωσε ότι στις 09.03 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), «τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη», πλήττοντας ένα πολυώροφο κτίριο. «Δυστυχώς η Ρωσία συνεχίζει τις τρομοκρατικές δραστηριότητες σε βάρος αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, όπως επιβεβαιώνει το πλήγμα στο Τσερνίχιβ για μια ακόμα φορά», δήλωσε ο Λομάκο στην ουκρανική τηλεόραση.

Massive Russian missile attack on the Ukrainian city of Chernihiv. At least nine civilians declared dead and more under the rubble of buildings. Ukraine has essentially run out of air defenses because of the cutoff in American aid, and Russia is taking advantage of this strategic… pic.twitter.com/ScqXFzsMsc — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) April 17, 2024

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ιχόρ Κλιμένκο, δήλωσε, σε ανάρτηση στο Telegram, ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 60, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονταν για πολλές ώρες.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερα πολυώροφα κτίρια, ένα νοσοκομείο, μια εκπαιδευτική μονάδα και δεκάδες ιδιωτικά οχήματα, πρόσθεσε ο ίδιος.

With rescue efforts ongoing, Russia's missile attack on a Chernihiv hotel and hospital has taken 60 victims, among them several children. With "allies" no longer helping with air defenses, the massacres will only increase.

https://t.co/JnUYuEGqSS — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 17, 2024

Η Ρωσία πραγματοποίησε την επίθεση με τρεις πυραύλους Κρουζ Iskander, σύμφωνα με τις δηλώσεις του περιφερειακού κυβερνήτη Βιατσεσλάβ Τσάους στο ουκρανικό δημόσιο δίκτυο Suspilne.

Τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε όλη την πόλη και ο επικεφαλής του περιεφερειακού νοσοκομείου ζήτησε από τους κατοίκους να προσφέρουν αίμα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν φλόγες και στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη, που απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κίεβο.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά ουκρανικών πόλεων, θέτοντας ως στόχο τον ενεργειακό τομέα της χώρας και άλλες κρίσιμης σημασίας υποδομές.

Chernihiv. A rescue operation is underway following a Russian missile strike. There are people under the rubble. As of now, 20 people are reported to have been injured and ten killed. My condolences to their close ones. Unfortunately, the death toll may still rise. This would… pic.twitter.com/0t7QybrNk6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 17, 2024

Ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ζελένσκι, επανέλαβε σήμερα την έκκληση του Κιέβου για περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας.

Το Τσερνίχιβ, μια από τις παλαιότερες πόλεις της Ουκρανίας που που ιδρύθηκε πριν από 1.000 και πλέον χρόνια, είχε σχεδόν 300.000 κατοίκους πριν από τη ρωσική εισβολή πριν από δύο χρόνια. Απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, που είναι σύμμαχος της Ρωσίας.

