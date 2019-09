«Oooordeeeer», ο πρόεδρος μάς αποχαιρετά

Εκτός των συνόρων της Βρετανίας κατέστη ευρέως γνωστός για τις φανταχτερές γραβάτες του και τη στεντόρεια φωνή του με την οποία επανέφερε τους βρετανούς νομοθέτες στη τάξη, σχεδόν κραυγάζοντας. Εντός της Βρετανίας ωστόσο, πάρα πολλοί, κυρίως μεταξύ των υποστηρικτών του Brexit, θεωρούν ότι ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου (ο οποίος τη Δευτέρα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη θέση του την 31η Οκτωβρίου, ) είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.

Γιατί έχει κατηγορηθεί κατ’ επανάληψη από τα κυβερνητικά έδρανα ότι, παρότι Συντηρητικός και ο ίδιος, αποπειράθηκε πολλές φορές να δυσκολέψει, αν όχι να αποτρέψει, το Brexit. Παρόλο που επίσημα ο ρόλος του έγκειται στο να είναι ένας αμερόληπτος διαιτητής κατά τις συνεδριάσεις της Βουλής των Κοινοτήτων, το γεγονός ότι πέρυσι αποκαλύφθηκε ότι η γυναίκα του είχε τοποθετήσει στη μέση του παρμπρίζ του αυτοκινήτου τους ένα αυτοκόλλητο πάνω στο οποίο αναγραφόταν «Bollocks to Brexit. It’s not a done deal» («Αρχί…ια το Brexit. Δεν υπάρχει καμιά συμφωνία») τον μετέτρεψε από αμερόληπτο διαιτητή σε παίκτη, όπως σχολίασαν πικρόχολα πολλοί, που αγωνίστηκε από την περίοπτη θέση του κατά της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Επιπρόσθετα, πολλοί είναι επίσης εκείνοι που του καταλογίζουν πως δεν έπραξε τα δέοντα για την αντιμετώπιση του κλίματος εκφοβισμού και των κρουσμάτων παρενόχλησης εντός του Ουέστμινστερ με θύματα ειδικούς συνεργάτες των βουλευτών. Ενδεχομένως γιατί – υποστηρίζει σε κείμενό του ο Λουίτζι Ιπόλιτο, ανταποκριτής της Corriere della Sera στο Λονδίνο – συμπεριφερόταν και εκείνος τυραννικά στους συνεργάτες του, μομφή την οποία ο ίδιος φυσικά αρνείται.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, ωστόσο, ότι ο Τζον Μπέρκοου, είχε τεράστια, έως και υπερβολικά αποθέματα αυτοπεποίθησης, αρνούμενος, για παράδειγμα, να προσκαλέσει στο Ουεστμίνστερ τον Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας τον ανάξιο να απευθυνθεί στους νομοθέτες της Βρετανίας εντός της ιστορικής αίθουσας της Βουλής των Κοινοτήτων.

Εξίσου αναντίρρητο είναι το ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ο Μπέρκοου υπήρξε ένας υπέρμαχος της υπεροχής της Bουλής έναντι της κυβέρνησης. Στη Βρετανία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει γραπτό Σύνταγμα, οι ισορροπίες ανάμεσα στη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία είναι διαρκώς μεταβαλλόμενες. Αλλά o επιβλητικός 56άχρονος πολιτικός έκανε τα πάντα ούτως ώστε η πλάστιγγα να κλίνει συνήθως προς την μεριά των βουλευτών, φτάνοντας στο σημείο να επαναφέρει μυστηριώδεις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όπως όταν πριν από μήνες επικαλέστηκε ένα ασαφές προηγούμενο του 17ου αιώνα με στόχο να μην επιτρέψει για πολλοστή φορά στην πρώην πρωθυπουργό Τερέζα Μέι να παρουσιάσει τη συμφωνία της για το Brexit.

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως πρόεδρος, προσπάθησα να αυξήσω τη σχετική εξουσία του νομοθετικού σώματος, γεγονός για το οποίο δεν θα απολογηθώ σε κανέναν, πουθενά και ποτέ», επισήμανε, μεταξύ άλλων, το βράδυ της Δευτέρας ενώπιον των βρετανών βουλευτών. Αλλά περισσότερο αίσθηση προκάλεσε το ότι τα λεγόμενά του καταχειροκροτήθηκαν από τους όρθιους βουλευτές σύσσωμης της αντιπολίτευσης ενώ οι υπουργοί της κυβέρνησης παρέμειναν καθισμένοι, ακίνητοι και σιωπηλοί στα έδρανά τους.

Το ότι ο Μπόρις Τζόνσον δεν μπορούσε να τον ανεχτεί άλλο είναι γνωστό. Οπως γνωστό είναι ότι οι Συντηρητικοί, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, επρόκειτο να αποπειραθούν να τον αποπέμψουν από τη θέση του. Τους πρόλαβε, όμως, εκείνος, και όντας εμφανώς συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια και σπασμένη φωνή, υπογράμμισε επίσης πως η θητεία του αποτέλεσε «το μεγαλύτερο προνόμιο και τη μεγαλύτερη τιμή» της επαγγελματικής του ζωής για το οποίο θα είναι «αιωνίως ευγνώμων».

Ο Τζον Μπέρκοου ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2009 και κατά την έναρξη της θητείας του είχε αναφέρει πως θα αποσυρόταν έπειτα από εννέα χρόνια. Πέρυσι, ωστόσο, εν μέσω του πολιτικού χάους που επικρατούσε (και εξακολουθεί να επικρατεί) στη Βρετανία, αποφάσισε να παραμείνει στη θέση του για να εποπτεύσει την επίπονη διαδικασία του Brexit.

Στο πλαίσιο της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ ερμηνεύεται και η επιλογή του να παραιτηθεί την 31η Οκτωβρίου, γεγονός που επικρίθηκε έντονα από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Γιατί ο Μπέρκοου θα συνεχίσει να προεδρεύει στη βρετανική Βουλή από την 14η Οκτωβρίου, όταν θα επιστρέψουν στα έδρανά τους οι βουλευτές μετά την επίμαχη αναστολή της λειτουργίας του κοινοβουλίου, έως και την τελευταία ημέρα του μήνα, κατά την οποία ενδέχεται να επέλθει τελικά το πολύπαθο Brexit.