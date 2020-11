Χάρη στη Σερ ο «πιο μοναχικός ελέφαντας του κόσμου» είναι επιτέλους ελεύθερος

Ισως κάπου να έχετε ακούσει την ιστορία του Κααβάν που πήρε τον τίτλο του «πιο μοναχικού ελέφαντα του κόσμου».

Ο 36χρονος ασιατικός ελέφαντας γεννήθηκε στη Σρι Λάνκα. Αποτέλεσε ένα δώρο της κυβέρνησης της χώρας προς τον πρώην δικτάτορα του Πακιστάν, στρατηγό Μουχάμαντ Ζία Ουλ Χακ πριν 35 ολόκληρα χρόνια. Εκτοτε ζούσε δεμένος με αλυσίδες στο ζωολογικό κήπο Μαργκαζάν στο Ισλαμαμπάντ, όντας παχύσαρκος αφού κανένας δεν ασχολούνταν με τη σωστή διατροφή του.

Το ταίρι του, η Σαέλι, πέθανε το 2012 και έκτοτε ο Κααβάν ήταν μόνος και είχε μελαγχολήσει (οι ελέφαντες είναι ιδιαίτερα κοινωνικά ζώα). Ταυτόχρονα, έπεφτε συχνά θύμα βίας από τους ανθρώπους του πάρκου.

Και τα προβλήματά του συνεχίστηκαν. Πέρυσι, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα φροντιστές του που διαπιστώθηκε ότι του έκλεβαν το φαγητό. Πριν από λίγους μήνες έγινε γνωστό ότι ακόμα και αγριογούρουνα έμπαιναν στον χώρο του Κααβάν και έκλεβαν το ψωμί και τα φρούτα του. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο ελέφαντας είχε πάθει αφυδάτωση.

Η ιστορία του μοναχικού ελέφαντα έχει απασχολήσει από το 2016 την αμερικανίδα τραγουδίστρια, Σερ, η οποία είχε ξεκινήσει μια σειρά από καμπάνιες για την απελευθέρωσή του προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση και διεθνή κατακραυγή για τις συνθήκες διαβίωσής του.

Τελικά, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ αποφάσισε ότι ο Κααβάν πρέπει να απελευθερωθεί και διέταξε τους αρμόδιους να συζητήσουν με τη Σρι Λάνκα, προκειμένου να του βρουν κατάλληλο καταφύγιο εντός 30 ημερών.

Ετσι, μετά από διαμαρτυρίες χρόνων και δεκάδες απόπειρες της βραβευμένης με Όσκαρ τραγουδίστριας και ηθοποιού, ο Κααβάν ξεκίνησε την Κυριακή το ταξίδι του προς ένα καταφύγιο άγριας ζωής στη Καμπότζη.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Κααβάν εκπαιδεύτηκε για εβδομάδες ώστε να συνηθίσει τον στενό χώρο και τους δυνατούς θορύβους που θα ακούει κατά τη πτήση διάρκειας επτά ωρών μέχρι τη Καμπότζη.

Το καταφύγιο άγριας ζωής όπου θα ζει πλέον, φιλοξενεί περισσότερους από 80 ελέφαντες ενώ διαθέτει ειδικούς επαγγελματίες και κατάλληλες υποδομές. Η Σερ, που χρηματοδοτεί το μισό κόστος του ταξιδιού του Κααβάν, βρέθηκε και η ίδια στο Πακιστάν για να παρακολουθήσει από κοντά όλη τη διαδικασία μεταφοράς του. Επίσης την Παρασκευή συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Ιμράν Χαν και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

🐘Kaavan’s journey to freedom from captivity in Islamabad to Cambodia will be a 2021 @SmithsonianChan documentary ❤️ Help us build Kaavan’s forever home 🏡 https://t.co/dzdl4Ew4gn 🙏🏻@ftwglobal #KaavansJourney pic.twitter.com/iTxdzfndNB

— Cher (@cher) November 27, 2020