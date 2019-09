Ο Μαργαρίτης Σχοινάς πρώτος έλληνας αντιπρόεδρος στην Κομισιόν

Μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα εστιάσει στις προκλήσεις της εποχής, ιδίως την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή, παρουσίασε την Τρίτη η νέα επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η γερμανίδα πολιτικός παρουσίασε τα μέλη της Επιτροπής, η οποία έχει διαφορετική δομή από την απερχόμενη του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος, ένας από τους εννέα της Επιτροπής, με αρμοδιότητα την Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής (Protecting Our European Way of Life). Στην εποπτεία του θα έχει τους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της ασφάλειας και της εκπαίδευσης.

Εκπληξη, αλλά και ενδεικτική της πυγμής που θέλει να επιδείξει η Ευρωπαϊκή Ενωση, πρέπει να θεωρείται ότι η Μαργκρέτε Βεστάγκερ θα διατηρήσει το χαρτοφυλάκιο του Ανταγωνισμού που την περασμένη πενταετία την έφερε σε σύγκρουση με κολοσσούς όπως το Facebook και τη Google.

Παράλληλα η δανέζα επίτροπος θα είναι εκτελεστική αντιπρόεδρος με αρμοδιότητα την προσαρμογή της Ευρώπης στην Ψηφιακή Εποχή και εποπτεία τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας και καινοτομίας.

Ο Σοσιαλδημοκράτης Φρανς Τίμερμανς θα είναι αντιπρόεδρος υπεύθυνος για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Προκειμένου να αναλάβουν τα καθήκοντά τους όλοι οι επίτροποι θα πρέπει να λάβουν την έγκριση των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου. Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα και θα αναλάβουν καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου.

H τοποθέτηση του κ. Σχοινά στη θέση του αντιπροέδρου της Κομισιόν έχει σημασία και για το εσωτερικό καθώς μοιάζει να μην υπαγορεύτηκε με αμιγώς πολιτικά κριτήρια, όπως πλην ελαχίστων εξαιρέσεων είχε συμβεί στο παρελθόν.

Ο κ. Σχοινάς διατέλεσε τα τελευταία πέντε χρόνια εκπρόσωπος της προεδρίας της Επιτροπής και του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει και πρόσωπα και μηχανισμούς της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών. Η επιλογή του από την κυβέρνηση Μητσοτάκη –προτού καν οριστεί ως αντιπρόεδρος της Κομισιόν– δεν ήταν αυτή της εξόφλησης εσωκομματικών γραμματίων.

Το μικροπολιτικό ενδιαφέρον της περίπτωσης του κ. Σχοινά είναι ότι κατά το ρεπορτάζ αρχική επιλογή της κυβέρνησης για τη θέση του έλληνα επιτρόπου ήταν αυτή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά (σε μια απήχηση των εσωκομματικών συσχετισμών στη ΝΔ). Μόνο που η υποψηφιότητα του κ. Σαμαρά είχε προβλήματα: οι συσχετισμοί στις Βρυξέλλες δεν ευνοούσαν τον διορισμό ενός τόσο πολιτικού προσώπου σε θέση αντιπροέδρου και ο ίδιος φέρεται να μη δεχόταν ένα «απλό» χαρτοφυλάκιο. Ετσι προέκυψε η τεχνοκρατική –και ως αποδείχτηκε ορθότερη– επιλογή του κ. Σχοινα.

Σε μια πρώτη αντίδραση μετά την επιβεβαίωση του ορισμού του στη θέση του αντιπροέδρου της Κομισιόν ο κ. Σχοινάς δήλωσε «ενθουσιασμένος».

Thrilled to be nominated as VP for Protecting our Way of Life covering #migration, #security, #employment, #education. Ready to get down to work & looking forward to discussing with @Europarl_EN about how we can translate our political priorities into real results for Europeans. pic.twitter.com/H4ZMrS2Gz7

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) September 10, 2019