Ο Δένδιας δεν «μάσησε» τα λόγια του: Φίλοι των Ταλιμπάν και της Χαμάς οι Τούρκοι

Οι «γέφυρες» που ρίχνουν οι Τούρκοι από την πρώτη στιγμή της παλινόρθωσης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, με διαδοχικές δηλώσεις-«χάδι» τόσο από τον ίδιο τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, όσο και από τον υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δεν έμειναν ασχολίαστες από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Νίκο Δένδια.

Λίγες μόλις ώρες μετά την επικοινωνία Μητσοτάκη – Ερντογάν για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν και τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχουν όσον αφορά τις προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές, ο Νίκος Δένδιας δεν «μάσησε» τα λόγια του και με το βλέμμα τόσο στο Ισραήλ, όσο και στις ΗΠΑ, προέβη σε σειρά επισημάνσεων για τον ρόλο που επιχειρεί να παίξει η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή.

Στις δηλώσεις του πριν το κλείσιμο της τριμερούς συνάντησης των ΥΠΕΞ Ελλάδας- Κύπρου και Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, ο κ. Δένδιας, αν και δεν κατονόμασε την Τούρκια, ήταν όσο πιο σαφής μπορούσε:

«Υπάρχουν χώρες στη γειτονιά μας που, σε αντίθεση ακόμη και με το συμφέρον των κοινωνιών τους, προσπαθούν να αναβιώσουν παλιές αυτοκρατορίες και παλιές αντιλήψεις. Κυριολεκτικά θαμμένες στην άμμο του παρελθόντος. Και χρησιμοποιούν πολλά εργαλεία. Στρατιωτικές εισβολές σε άλλες χώρες, ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών, ασύμμετρος πόλεμος, πόλεμος δι’ αντιπροσώπων», σημέιωσε ο υπουργός Εξωτερικών. «Και, φυσικά», υπενθύμισε αναφερόμενος στα γεγονότα του Φεβρουαρίου – Μαρτίου του 2020, «μερικές φορές εργαλειοποιούν τη μετανάστευση, κάτι εντελώς απαράδεκτο».

«Η κοινή μας προσπάθεια είναι ότι αυτά δεν πρέπει ποτέ να πετύχουν», πρόσθεσε ο Νίκος Δένδιας και στη συνέχεια, απευθυνόμενος κυρίως στον ισραηλινό ομόλογό του, Γιαΐρ Λαπίντ, έγινε ακόμη πιο συγκεκριμένος, λέγοντας:

«Θρησκευτικός φανατισμός, τρομοκρατία, ένα τόξο φονταμενταλισμού που εκτείνεται από τη Βόρεια Αφρική στην Ανατολική Μεσόγειο και φτάνει μέχρι την Κεντρική Ασία και το Αφγανιστάν.

»Οι Ταλιμπάν θεωρούν την Τουρκία σύμμαχο, έκαναν σαφή δήλωση ότι η Τουρκία είναι μια φιλική χώρα. Και η Χαμάς συνεχάρη τους Ταλιμπάν».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι «ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων του σήμερα είναι μαζί με φίλους, χτίζοντας γέφυρες σταθερότητας και ευημερίας για όλους, ανοιχτές σε όλες τις πρόθυμες χώρες στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και ακόμη και πέρα».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Ισραήλ, ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ και τον πρόεδρο του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον κ.Μπένετ βρέθηκαν οι άριστες σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ, η διαρκώς ενισχυόμενη συνεργασία σε όλους τους τομείς, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Στα αξιοσημείωτα επίσης (και σε άμεση σύνδεση με τις ανωτέρω δηλώσεις του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας για την Τουρκία) η δήλωση του αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, με την οποία προανήγγειλε ότι στην επόμενη τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, θα συμμετάσχουν και οι ΗΠΑ (δείτε κάτω τη σχετική του ανάρτηση στο Twitter για το σχήμα 3+1).

A good menu here also for the next 3+1 with the United States joining this group of democratic friends and allies. https://t.co/ANMfzF4LFI

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 22, 2021