Μοναδικό «παρεκκλήσι» της Αρχαίας Ρώμης με αιγυπτιακές θεότητες άνοιξε για το κοινό

Ενα αρχαίο ρωμαϊκό «παρεκκλήσι» του δευτέρου αιώνα μ.Χ. στις Θέρμες του Καρακάλα άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό, την Πέμπτη, στη Ρώμη.

Το «δωμάτιο της προσευχής», μοναδικό στο είδος του, ήταν μέρος μίας οικίας, του 120 μ.Χ., που μέρος της γκρεμίστηκε και η υπόλοιπη θάφτηκε 10 μέτρα κάτω από τη γη, όταν οι Ρωμαίοι έχτισαν στο σημείο το μεγάλο και πολυτελές συγκρότημα δημοσίων λουτρών, από τα μεγαλύτερα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που λειτούργησαν στη Ρώμη, από το 216 μ.Χ.

«Είμαστε τυχεροί που το δωμάτιο θάφτηκε κάτω από τα λουτρά και έτσι διασώθηκε στην αρχική του μορφή», είπε στους Times η Μιρέλα Σερλορέντσι, αρχαιολόγος και διευθύντρια του αρχαιολογικού χώρου των λουτρών.

Rome's Baths of Caracalla opens domus where the gods lived together https://t.co/p1OnVg1dsS pic.twitter.com/kfUEcZMgVB

— italian (@Italian) June 24, 2022