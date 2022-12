Μασκ προς χρήστες του Twitter: Θα κάνω ό,τι μου πείτε, να μείνω ή να φύγω;

Δικό του είναι, ό,τι θέλει κάνει: Ο Ελον Μασκ, αφού ρώτησε τους χρήστες αν έπραξε σωστά που έκλεισε τους λογαριασμούς γνωστών αμερικανών δημοσιογράφων στο Twitter, αποφάσισε να τους θέσει ένα ακόμα ερώτημα, αυτή τη φορά για τη δική του «καρέκλα» στη διοίκηση της εταιρείας.

Ο ιδιόρρυθμος δισεκατομμυριούχος είπε ότι θα συμμορφωθεί με τη βούληση των χρηστών, αν δηλαδή τον θέλουν να παραμείνει αφεντικό του Twitter ή όχι. Η ψηφοφορία λήγει νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας).

Βέβαια, απαντώντας σε έναν χρήστη του Twitter αργότερα, ο Μασκ είπε «δεν υπάρχει διάδοχος» κάνοντας αναφορά σε μία πιθανή αλλαγή του εκτελεστικού διευθυντή.

Ο Μάσκ δήλωσε σε ένα δικαστήριο του Ντέλαγουεαρ τον προηγούμενο μήνα ότι θα μειώσει τον χρόνο του στην Twitter Inc και τελικά θα βρει ένα νέο επιχειρηματία για να διοικήσει την εταιρία.

Η δημοσκόπηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από μία ακόμα αμφιλεγόμενη αλλαγή πολιτικής της πλατφόρμας, την οποία ανακοίνωσε την Κυριακή, απαγορεύοντας τη δημιουργία λογαριασμών με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση άλλων εταιριών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που περιέχουν συνδέσμους ή ονόματα χρηστών για τις ανταγωνιστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως π.χ. τα Facebook, Instagram, LinkedIn κλπ.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022