Μαδούρο: «Ορκίζομαι στη ζωή μου πρόεδρος της Βενεζουέλας»!

Ο Νικολάς Μαδούρο ορκίστηκε την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου πρόεδρος της Βενεζουέλας για δεύτερη εξαετή θητεία. Η χώρα του όμως αντιμετωπίζει, πέρα από την τρομερή οικονομική κρίση και την εξαθλίωση του πληθυσμού της, την πολεμική και την περιφρόνηση της διεθνούς κοινότητας η οποία δεν αναγνωρίζει την εκλογή του και το αποτέλεσμα των περσινών εκλογών.

Είναι ενδεικτικό της απομόνωσης στην οποία έχει περιέλθει το καθεστώς της Βενεζουέλας το γεγονός ότι στην τελετή της ορκωμοσίας του Μαδούρο δεν παρέστησαν εκπρόσωποι πολλών κρατών της Λατινικής Αμερικής αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πήγαν, ωστόσο, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, ο πρόεδρος της Βολιβίας Εβο Μοράλες, του Ελ Σαλβδόρ Σάντσες Σερέν, της Αμπχαζίας Ραούλ Χατζίμπα.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία του Μαδούρο η Παραγουάη και το Περού ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν τις διπλωματικές σχέσεις τους με τη Βενεζουέλα.

Από πλευράς ΗΠΑ, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον δήλωσε μέσω Twitter ότι οι ΗΠΑ δεν θα αναγνωρίσουν «την παράνομη ορκωμοσία του Μαδούρο και θα εντείνουν τις πιέσεις στο διεφθαρμένο καθεστώς του».

The US will not recognize the Maduro dictatorship’s illegitimate inauguration. We will continue to increase pressure on the corrupt regime, support the democratic National Assembly, and call for democracy and freedom in Venezuela.

