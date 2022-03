LIVE: Πυρηνικός εφιάλτης στη Ζαπορίζια

Το ξημέρωμα της ένατης ημέρας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ξύπνησε με έναν άλλον εφιάλτη για την ανθρωπότητα. Αυτόν της ραδιενέργειας και του πυρηνικού δυστυχήματος. Μέσα στη νύχτα οι Ρώσοι έθεσαν ως στόχο των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων τον τεράστιο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, με συνέπεια να ξεσπάσουν μάχες και πυρκαγιά και να υπάρξουν πληροφορίες για αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιδιώκει ένα νέο Τσερνόμπιλ και επιδίδεται σε «πυρηνική τρομοκρατία». Είναι ίσως αυτό που εκτιμούσε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνομιλία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι τα χειρότερα είναι ακόμα μπροστά μας…

♦ Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις:

06:10 Το αμερικανικό Time ανήρτησε βίντεο από κάμερες ασφαλείας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, με τη στιγμή της επίθεσης και της έκρηξης.

Watch: Russian troops shell Europe’s largest nuclear power station in Enerhodar, Ukraine. The plant accounts for about one quarter of Ukraine’s power generation https://t.co/s1PcvYXAI9 pic.twitter.com/FKowRFJHDe — TIME (@TIME) March 4, 2022

!! 05:37 Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Η Ουκρανία μετράει δεκαπέντε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Αν εκραγεί κάποιος, θα είναι το τέλος των πάντων. Το τέλος της Ευρώπης. Θα πρέπει να εκκενωθεί η Ευρώπη. Μόνο αν αναλάβει άμεσα δράση η Ευρώπη θα μπορέσει να σταματήσει τα ρωσικά στρατεύματα. Πρέπει να αποτραπεί ο κίνδυνος η Ευρώπη να πεθάνει εξαιτίας πυρηνικής καταστροφής», προειδοποίησε μεταξύ άλλων ο ουκρανός πρόεδρος.

05:30 Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε μετά τη συνδιάλεξη του Τζο Μπάιντεν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως ο αμερικανός πρόεδρος ενώνει τη φωνή του με τον ουκρανό ομόλογό του, καλώντας τη Ρωσία να «σταματήσει τη στρατιωτική δραστηριότητά της στην περιοχή» του εργοστασίου και «να επιτρέψει την πρόσβαση στους πυροσβέστες και στα σωστικά συνεργεία».

05:02 Η υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Τζένιφερ Γκράνχολμ επικοινώνησε με τον ουκρανό ομόλογό της. Γνωστοποίησε ότι τέθηκαν σε επιφυλακή η αμερικανική ομάδα αντιμετώπισης πυρηνικών επεισοδίων και ζήτησε να πάψουν οι εχθροπραξίες πέριξ του εργοστασίου της Ζαπορίζια. Η ίδια είπε ότι δεν έχουν υπάρξει ενδείξεις για αυξημένη ραδιενέργεια.

.@ENERGY has activated its Nuclear Incident Response Team and is monitoring events in consultation with @DeptofDefense, @NRCgov and the White House. We have seen no elevated radiation readings near the facility. 2/ — Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) March 4, 2022

04:43 Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία» και ότι ήθελε να «επαναληφθεί» η καταστροφή στο Τσερνόμπιλ, μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία.

#BREAKING | #Ukrainian President #Zelensky issues an urgent new message warning that Russian artillery fire at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant risks a nuclear radiation catastrophe that threatens the entire continent. “You know the word #Chernobyl,” he says grimly. pic.twitter.com/s4tzLY79nm — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) March 4, 2022

«Προειδοποιούμε όλο τον κόσμο για το γεγονός ότι καμία άλλη χώρα εκτός της Ρωσίας δεν άνοιξε ποτέ πυρ εναντίον πυρηνικών εργοστασίων. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας, η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό το κράτος τρομοκράτης καταφεύγει τώρα στην πυρηνική τρομοκρατία», κατήγγειλε ο Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

04:20 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, όπου νωρίτερα αναφέρθηκε πυρκαγιά έπειτα από βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων

04:14 Η πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια ξέσπασε σε κτίριο που χρησιμοποιείτο για εκπαίδευση των εργαζομένων, εκτός της περιμέτρου της εγκατάστασης, καθησύχασε η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο διευθυντής του εργοστασίου δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Ukraine 24 ότι δεν διαπιστώνεται διαρροή ραδιενέργειας από κανέναν αντιδραστήρα.

04:11 Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) απηύθυνε επείγουσα έκκληση για άμεση παύση του πυρός στο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το οποίο υπήρξε θέατρο μαχών και χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια ρωσικού βομβαρδισμού. Ο ΔΟΑΕ προειδοποίησε για «πολύ σοβαρό» κίνδυνο να σημειωθεί δυστύχημα εάν χτυπηθεί αντιδραστήρας.

Ο ΔΟΑΕ «καλεί να σταματήσει η χρήση βίας και προειδοποιεί εναντίον του πολύ σοβαρού κινδύνου εάν χτυπηθούν οι αντιδραστήρες» της εγκατάστασης, ανέφερε μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι ο γενικός διευθυντής του Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι βρίσκεται σε επαφή με τις ουκρανικές αρχές και με στελέχη της διεύθυνσης του εργοστασίου για να αποτιμηθεί η κατάσταση στη Ζαπορίζια.

!! 03:50 Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε ότι σύμφωνα με τον ουκρανό διαχειριστή δεν υπήρξε μεταβολή στα επίπεδα ραδιενέργειας στον σταθμό της Ζαπορίζια.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

03:44 Το επίπεδο ραδιενέργειας στον χώρο όπου βρίσκεται το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, παραμένει αμετάβλητο, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο εκπρόσωπο της ουκρανικής εγκατάστασης.

Το πρακτορείο, επικαλούμενο εκπρόσωπο της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας, ανέφερε ακόμη ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε εξαιτίας ρωσικών πυρών βρίσκεται εκτός της περιμέτρου της εγκατάστασης και ότι μια από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας στον σταθμό τέθηκε εκτός λειτουργίας.

03:25 Ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, δήλωσε στο αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι καταγράφονται αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης, στη Ζαπορίζια.

!! 03:16 Σύμφωνα με το Sky News, o υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι άνοιξε πυρ εναντίον του εργοστασίου από όλες τις πλευρές. Είπε ότι έχει ξεσπάσει ήδη πυρκαγιά και προειδοποίησε ότι εάν σημειωθεί έκρηξη στην εγκατάσταση, τα πράγματα θα είναι «δέκα φορές χειρότερα από ό,τι στο Τσερνόμπιλ», όπου το 1986 εκτυλίχθηκε ένα από τα χειρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στην ιστορία.

03:11 Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επιβεβαίωσε το χτύπημα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και δήλωσε ότι είναι σε επαφή με τις ουκρανικές αρχές για να εξετάσει την κατάσταση.

#Ukraine: IAEA is aware of reports of shelling at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (NPP), in contact with Ukrainian authorities about situation. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

03:02 «Μονάδα» του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου του είδους στην Ευρώπη, χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εγκατάστασης. Την ίδια πληροφορία μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

02:31 Μέρος του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στη Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου του είδους του στην Ευρώπη, βρίσκεται στις φλόγες έπειτα από βομβαρδισμό του ρωσικού στρατού, έκαναν γνωστό ο εκπρόσωπος της εγκατάστασης, ο Αντρίι Τουζ, και ο δήμαρχος της κοντινής πόλης Ενεργκοντάρ, ο Ντμίτρο Ορλόφ.

«Έπειτα από βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων εναντίον του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, εκδηλώθηκε πυρκαγιά», ανέφερε ο Αντρίι Τουζ σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό της εγκατάστασης στην πλατφόρμα Telegram.

01:55 Οι Τσέχοι που επιθυμούν να πάνε στην Ουκρανία και να πάρουν μέρος στον πόλεμο μετά την εισβολή της Ρωσίας δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικό κολασμό, διαβεβαίωσαν οι τσέχοι πολιτικοί ηγέτες.

«Μπορούμε να εγγυηθούμε ασυλία μέσω προεδρικής χάριτος», είπε στον Τύπο ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα αφού συναντήθηκε με τον πρόεδρο Μίλος Ζέμαν.

Στη Δημοκρατία της Τσεχίας ο νόμος προβλέπει την επιβολή ως και πέντε ετών κάθειρξης σε Τσέχους που πολεμούν στις τάξεις ξένου στρατού.

Για να μπορέσουν να το πράξουν, πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίσουν ειδική άδεια από τον πρόεδρο. Έχουν υποβληθεί περίπου 400 αιτήσεις γι’ αυτό.

00:12 Ο Ντμίτρο Ορλόφ, δήμαρχος της πόλης Ενερχοντάρ, δήλωσε αργά τη νύχτα της Πέμπτης ότι ρώσοι στρατιώτες κατευθύνονται προς τον κοντινό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά σε όλη την Ευρώπη.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι ρωσικά στρατεύματα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να καταλάβουν τον πυρηνικό σταθμό, αφότου εισέβαλαν με τανκς στην πόλη Ενερχοντάρ.

«Ακούγονται σφοδρά πυρά στην πόλη», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντμίτρο Ορλόφ.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη υπό τον έλεγχό τους το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου.

Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι οριακή. Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών δεν έδωσε πολλές ελπίδες για αποκλιμάκωση, καθώς το μόνο που συμφωνήθηκε είναι να υπάρξουν «ανθρωπιστικοί διάδρομοι» για τους αμάχους και να τα ξαναπούν την επόμενη εβδομάδα —έως τότε ο πόλεμος θα συνεχιστεί, με τον Πούτιν να ξεκαθαρίζει ότι στόχος του είναι η κατάληψη «όλης» της Ουκρανίας και την παγκόσμια οικονομία να κλυδωνίζεται.

