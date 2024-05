Eurovision 2024: Τι πρέπει να ξέρεις, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό

Ανάμεσα σε 25 διαγωνιζόμενες χώρες θα διεξαχθεί στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, ο μεγάλος τελικός της 68ης Eurovision. Ωστόσο λίγες ώρες πριν ανάψουν τα φώτα στη σκηνή του Malmö Arena, υπήρξαν διάφορα απρόοπτα, με κυριότερη την αποβολή -για πρώτη φορά στην Ιστορία του θεσμού- της Ολλανδίας.

Επιπλέον, η Ιρλανδία δεν συμμετείχε στην τελική πρόβα -οι λόγοι δεν αποσαφηνίστηκαν- ενώ ο εκπρόσωπος της Γαλίας διέκοψε την πρόβα για να στείλει ένα μήνυμα για την κρίση στη Μέση Ανατολή. «Ονειρεύτηκα να γίνω τραγουδιστής και να τραγουδήσω για την ειρήνη εδώ. Κάθε καλλιτέχνης εδώ θέλει να τραγουδήσει για την αγάπη και την ειρήνη. Πρέπει να ενωθούμε μέσω της μουσικής, ναι, αλλά με αγάπη και ειρήνη», ειπε ο Slimane.

“When I was a child, I dreamed about music, I dreamed about this dream to be a singer to sing peace […] We need to be united by music, yes, but with love and peace”

Η Αλεσάντρα Μέλε που είχε εκπροσωπήσει τη Νορβηγία στην περσινή διοργάνωση ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά λίγες ώρες πριν τον τελικό ότι δεν θα ανακοινώσει τους βαθμούς για τη χώρα της, επίσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη Μέση Ανατολή.

Κάποιες πληροφορίες ανέφεραν ότι Ελλάδα, Ιρλανδία και Ελβετία δεν εμφανίστηκαν στην πρόβα για την παρέλαση σημαιών.

Οπως προέκυψε από την καθιερωμένη κλήρωση που έγινε στο Μάλμε της Σουηδίας, η εκπρόσωπος της Ελλάδας Μαρίνα Σάττι με το «Zari» θα εμφανιστεί 12η στη σειρά, ενώ η Κύπρος με τη Σίλια Καψή και το τραγούδι «Liar» 20ή. Πρώτο θα ακουστεί το τραγούδι της οικοδέσποινας Σουηδίας και δεύτερο αυτό της Ουκρανίας.

Η Ελενα Παπαρίζου επέστρεψε στην Ελλάδα το βράδυ της Παρασκευής (10/05) μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση που πραγματοποίησε στη σκηνή του Μάλμε της Σουηδίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision ξεσηκώνοντας το κοινό με το μοναδικό «My Number One».

Στον μεγάλο τελικό η Έλενα Παπαρίζου θα ανακοινώσει την υψηλότερη βαθμολογία της χώρας μας, η οποία φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια από την πρώτη της συμμετοχή στο διαγωνισμό με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου» σε στίχους Πυθαγόρα και μουσική Γιώργου Κατσαρού το οποίο είχε ερμηνεύσει η Μαρινέλλα.

Και αυτή τη φορά η Ελενα Παπαρίζου θα εμφανιστεί με μία ολοκέντητη δημιουργία που φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης Ελληνα σχεδιαστή Βρεττού Βρεττάκου από την τελευταία χειμερινή συλλογή του.

Πρόκειται για μια μάξι glam rock τούλινη τουαλέτα διακοσμημένη με γυάλινα ombre κρόσσια σε χρώματα του metallic grey και jet hematite. Ξεχωρίζει η cut out λεπτομέρεια στο στήθος καθώς και το εντυπωσιακό σκίσιμο στο πλάι.

Ο τραγουδιστής της Ολλανδίας Τζουστ Κλάιν με το «Europapa», το οποίο αποτελούσε ένα από τα φαβορί, αποκλείστηκε από τον τελικό αφού βρέθηκε στο στόχαστρο αστυνομικής έρευνας ύστερα από καταγγελία μιας γυναίκας από την παραγωγή του διαγωνισμού, η οποία υποστήριξε ότι της επιτέθηκε.

Η πρώτη αντίδραση στον αποκλεισμό του Τζουστ Κλάιν από τον τελικό της Eurovision, ήρθε σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από τον τηλεοπτικό σταθμό Avrotros, που φιλοξενεί τον διαγωνισμό στην Ολλανδία, καθώς θεωρεί τον αποκλεισμό του ολλανδού καλλιτέχνη «δυσανάλογο».

Η Ισραηλινή Εντεν Γκολάν, 20 ετών, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό με το τραγούδι «Hurricane», του οποίου η αρχική εκδοχή τροποποιήθηκε διότι θεωρήθηκε ότι είχε αναφορές στην αιματηρή επίθεση της εξτρεμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

«Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους αυτούς που μας ψήφισαν και μας στήριξαν», δήλωσε η ισραηλινή τραγουδίστρια. «Είναι πραγματικά τιμή να βρίσκομαι εδώ, στη σκηνή, να ερμηνεύω και να δείχνω τη φωνή μας, να εκπροσωπώ (το Ισραήλ) με υπερηφάνεια».

Το «Hurricane» πάντως ακούστηκε χωρίς διακοπή, με την Εντεν Γκολάν να τραγουδά μπροστά στους 9.000 θεατές της Malmö Arena.

Το Ισραήλ συμμετέχει από το 1973 στη Eurovision, την οποία κέρδισε για τέταρτη φορά το 2018.

Περίιπου 100.000 επισκέπτες από 89 χώρες εκτιμάται ότι βρίσκονται αυτές τις ημέρες στο Μάλμε για τη 68η Eurovision την οποία υπολογίζεται ότι θα παρακολουθήσουν, επιπλέον, περίπου 200 εκατ. τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Για την ασφάλεια της διοργάνωσης έχουν επιστρατευτεί αστυνομικές δυνάμεις από όλη τη Σουηδία, με ενισχύσεις και από Δανία και Νορβηγία. Οι άνδρες της σουηδικής αστυνομίας είναι συνήθως οπλισμένοι, αλλά αυτές τις ημέρες ορισμένοι αξιωματικοί θα φέρουν προληπτικά μεγαλύτερα όπλα. Η αρχηγός της αστυνομίας του Μάλμε, Πέτρα Στένκουλα, δήλωσε πριν από λίγες ημέρες ότι ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε επίπεδο τρομοκρατίας τέσσερα στα πέντε.

Η EBU εξέδωσε ανακοίνωση, μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας, με την οποία εξηγεί αναλυτικά πώς θα γίνει η ψηφοφορία και ποια θα είναι η σειρά εμφάνισης των χωρών που συμμετέχουν στον τελικό.

